El escritor Jorge Lozano Soriano, recordado en su intervención creativa en las historias de "Mujer, casos de la vida real", murió a los 90 años. La noticia fue difundida en las propias redes sociales del guionista que, por décadas, trabajó junto a Silvia Pinal y el unitario que encabezó "la Diva".

Fue hace poco más de un año, en diciembre de 2024, cuando el escritor de origen argentino ofreció una entrevista a "El País", en ella, confió que, tras 25 años de trabajar en la televisión mexicana, se acercó a "la Pinal" para ofrecerle un proyecto que, en principio, había sido concebido para tener forma en su natal Argentina.

"El programa original se llamaba ´Las veinticuatro horas´”. contó don Jorge al diario español.

El proyecto sí vio la luz en Buenos Aires, el cual fue transmitido de 1981 a 1985 con gran éxito.

El escritor se abriría las puertas en el mundo del entretenimiento de nuestro país, en el mismo año que dejó Argentina, cobijado por grandes figuras con las que entabló amistad como el caso de María Félix.

Como confió, el título original del proyecto estaba justificado en que, a lo largo de cada episodio, se narraban los acontecimientos que tenían lugar un días antes o un día después de los hechos de cada historia.

“Hubo dos razones por las que llamé a Silvia, porque era la estrella del cine de oro mexicano; presentarle el proyecto fue regalarle ser la segunda Virgen de Guadalupe de este país, que fue en lo que se convirtió con el programa”, afirmó en su momento Lozano Soriano.

Para el escritor, fue equiparable la contribución que hizo a doña Silvia, como el gran talento con el contribuyó la actriz a su carrera y el reconocimiento que logró en nuestro país.

En la publicación de esa entrevista ,"El País" publicó una dedicatoria que doña Silvia escribió para el argentino en 1998, donde le hacía saber el gran afecto que sentía por él.

"Jorge, te quiero mucho, mucho, no lo dudes jamás".

En México, el nombre del unitario tuvo que ser modificado, debido a que ya había un noticiero llamado 24 horas, como una vez relató "la Diva del cine".

Esta entrevista fue publicada alrededor de 10 días después del fallecimiento de la señora Pinal, por lo que don Jorge expresó que, si no fue al homenaje de su excolaboradora en Bellas Artes fue porque sentía que su trascender también se aproximaba.

"No me gusta ir a los velorios porque, por mi edad, es como asistir al mío propio. Claro, sin la grandeza del que tuvo el de Silvia. Siempre la recordaré y le agradeceré su lucha por haber logrado imponer "Mujer, casos de la vida real" entre el público".

El escritor argentino, como se informó a través de sus redes, será velado a hoy, 25 de diciembre, a partir de las 15:00 horas en Gayosso, Félix Cuevas 810, colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez.

melc