Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

Crece el arte urbano en CDMX, pero escasean los apoyos para sus creadores

Universidad de Valencia será la Invitada de Honor de la FIluni 2026, anuncia la UNAM

"Los sueños de Patanjali": José Gordon fusiona neurociencia y literatura para expandir la percepción humana

Una carta de amor para Julieta Fierro: el homenaje de sus hijos en la FIL Guadalajara

Hay lugares sagrados en Televisa San Ángel y está dedicado a las vacas sagradas de la empresa: Ernesto Alonso, Verónica Castro y Silvia Pinal, cuyas imágenes daban la bienvenida al edificio de productores. Muy cerca también estaba la de Xavier López Chabelo, otro de sus pilares.

Pero los tiempos cambian, la mayoría de estas estrellas ya no está en el plano terrenal o en el laboral y en su lugar, ahora luce la imagen de la Virgen de Guadalupe, que parece haber mostrado su favor al programa “La Rosa de Guadalupe”, que ya es uno de los más longevos con 17 años ininterrumpidos en las Estrellas y siempre posicionado en los primeros lugares de audiencia.

Ópera prima de Tenoch se queda en el limbo

“Tare”, la ópera prima de Tenoch Huerta, está en el limbo. En los primeros meses de 2021, cuando aún la pandemia por Covid 19 estaba presente pero ya con vacunas, en varios habitantes de México, el actor de “Narcos” se puso detrás y enfrente de la cámara para contar la historia entre una maestra, quien acaba de perder a su amor y su alumno, mientras recorren a la capital mexicana de noche.

La cinta apuntaba para estrenarse en 2023, pero entre las controversias en contra de Tenoch y su trabajo en Hollywood, más la falta de recursos económicos, la cinta duerme por ahora. Hay quien dice que no gustó la versión final y ahí estará por un buen rato.

El actor Tenoch Huerta en la alfombra roja de Pedro Páramo en el FICM . Fotos: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
¿Arrepentimientos? Ninguno, dice Grupo Frontera

Todo se vuelve una experiencia, coinciden los integrantes de Grupo Frontera; los arrepentimientos no tienen lugar en su carrera, salvo una misteriosa colaboración con una artista “muy famosa” que nunca vio la luz del día y que lo más seguro es que nunca salga.

“Había una canción que dejábamos con alguien súper-súper famosa y terminamos pasando, pero es lo que es… y por respeto no podemos decir quién era, era un remix de una artista muy reconocida en ese entonces. Ya pasó el tiempo pero si supieran”, cuenta el vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís III, quien junto a sus compañeros realizará en 2026 su "Triste Pero Bien C*brón Tour”.

Grupo Frontera estuvo presente en la alfombra roja de los Latin Grammys 2025. Foto: Michael Tran / AFP
