Más Información

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Millonaria restauración para el Centro Kalan es “un rotundo fracaso”: experto

Millonaria restauración para el Centro Kalan es “un rotundo fracaso”: experto

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

recuerda a su madre, , en su. La actriz de teatro cree que, ahora, "la Diva" del cine se ha reencontrado con sus examores, quienes también ya han fallecido, por lo que vaticina que la actriz está pasándola muy bien desde la trascendencia.

Hoy, hace un año -28 de noviembre-, se dio a conocer que doña Silvia había muerto, luego de pasar siete días hospitalizada y que, pocos días antes, el parte médico estableciera que estaba lista para ser dada de alta y volver a casa, sin embargo, unas complicaciones lo impidieron.

Tras su deceso, sus hijos; Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán han sido blanco de críticas y señalamientos, por presuntos descuidos, antes del fallecimiento de la actriz, así como una presunta disputa, entre los tres, por intereses relacionados a la herencia de Pinal.

Lee también:

Ahora que se cumple un año de su partida, la actriz y su hija, Stephanie Salas, optaron por visitar los restos del actriz, un día antes de su aniversario, como Pasquel contó a "Venga la alegría".

"Me di a la tarea, junto con mi hija de ir al panteón, le limpiamos la cripta, le pusimos flores, música, estuvimos con ella un buen rato platicando, conversando, tratando de compartir aunque sea de esa manera unos momentos con ella", dijo.

Con humor, "la Pasquel" expresó que cree que su madre está en un lugar mejor, en el que ya se ha reencontrado con los amores de su vida, la mayoría de ellos, sus exesposos, que ya han fallecido, como es el caso Rafael Banquells, Gustavo Alatriste y Tulio Hernández.

"De seguro, están todos sus cuates allá arriba y sus maridos, ha de estar bien divertida", dijo entre risas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

¿Se arrepiente del divorcio? Revelan que Jennifer Lopez espera que Ben Affleck le dé otra oportunidad. Foto: AP Michael Tran

¿Se arrepiente del divorcio? Revelan que Jennifer Lopez espera que Ben Affleck le dé otra oportunidad

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría viven momento incómodo en Canadá: multa y discusión.Foto: Captura de pantalla / X

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez son detenidos en Canadá, ¿por qué? Esto se sabe

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

Salma Hayek. Foto: EFE

Salma Hayek conquista con espectacular vestido rojo de terciopelo a los 59 años

[Publicidad]