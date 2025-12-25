Fátima Bosch Fernández, ganadora de Miss Universe 2025, compartió cómo celebró la Navidad ahora que ostenta el título de reina de belleza, luego de las polémicas que rodearon al certamen.

Tras coronarse, la originaria de Tabasco se tomó un merecido descanso de sus compromisos oficiales para regresar a casa y pasar las fiestas decembrinas acompañada de su familia.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Fátima mostró algunos momentos de su celebración junto a sus padres y su hermano Bernardo, además de reafirmar la fe religiosa que ha compartido públicamente en distintas ocasiones.

Foto: Instagram oficial.

En las imágenes se aprecia el árbol navideño colocado en el hogar de la familia Bosch Fernández, así como fotografías en las que se les ve sonrientes y disfrutando del ambiente propio de la temporada.

La Miss Universe también aprovechó para felicitar a su hermano Bernardo, quien tuvo un doble motivo de celebración durante estas fechas.

Por su parte, Vanessa Fernández, madre de Fátima, compartió un video de uno de los adornos más llamativos de su hogar: un tren navideño de Disney, con Mickey Mouse como conductor, que llamó la atención de los seguidores.

Bernardo Bosch festeja su cumpleaños

Bernardo Bosch, quien ha acaparado miradas en los últimos meses, celebró su cumpleaños este 25 de diciembre rodeado de familiares y amigos.

Foto: Instagram oficial.

El joven compartió diversas fotografías junto a personas cercanas, incluyendo imágenes actuales y recuerdos de su infancia en Tabasco, en las que aparece acompañado por la Miss Universe.

Incluso en su día especial, Bernardo mantuvo su rutina y acudió al gimnasio, como lo mostró en una instantánea donde se observan máquinas de ejercicio y un cielo despejado.

Bernardo Bosch cumplió 29 años y nació el 25 de diciembre de 1996 en Teapa, Tabasco. Ha logrado consolidar una carrera profesional que quedó reflejada en las imágenes con las que sus seres queridos lo felicitaron: desde momentos familiares y ecuestres, hasta visitas al Congreso y al Senado de la República.