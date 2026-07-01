El fin de semana pasado el músico estadounidense Cruz Martínez perdió a su madre, la señora María de los Ángeles Martínez, noticia que él mismo compartió a través de su cuenta de Instagram, la cual acompañó con algunas imágenes de él y su familia; pero en los comentarios mucha gente le dio el pésame, entre ellos Arturo Carmona y Melenie Carmona, con quienes le une una fuerte amistad.

"¡Una guerrera doña Gela hasta el último momento! Estoy segura de que dejó este mundo orgullosa de los cinco increíbles hijos que crió, su amor y legado vivirán para siempre ¡¡te quiero hasta la luna y de vuelta!!", escribió Melenie Carmona a quien fuera su padrastro.

Melenie comenzó a convivir con Cruz Martínez, uno de los fundadores de Kumbia Kings, cuando tenía tan sólo dos años de edad, debido a que su madre, la cantante Alicia Villarreal, contrajo segundas nupcias con el músico después de divorciarse del actor Arturo Carmona, quien siempre fue un padre presente para la modelo y cantante.

Es por eso que, después de la polémica separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez el año pasado, Melenie dejó en claro que, independientemente del apoyo que le da a su madre, para ella Cruz Martínez siempre será familia, no sólo por ser el padre de sus dos hermanos, también por el cuidado y la formación que recibió de parte de él.

Cruz Martínez y su madre María de los Ángeles Martínez. Fotos: Instagram, vía @mtzcruz

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También es bien sabido que el propio Arturo Carmona tiene una buena relación con el músico y que reconoce la buena educación y los valores que le dio a Melenie, además de que respetó el hecho de que el padre de la joven era él. Es por eso que no es raro que el actor haya dado sus condolencias a Cruz Martínez.

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"Mi más sentido pésame querido Cruz. Un abrazo muy grande a toda la familia, que Dios traiga pronto consuelo y fortaleza. Doña Gela desde el cielo seguirá cuidándolos con todo su amor", escribió Arturo Carmona.

También se hicieron presentes Chris Pérez, viudo de la inolvidable Selena; Ricardo Muñoz, vocalista del grupo Intocable; el conductor Lalo Elizondo y Fernando "Nando" Domínguez III, vocalista de Los Super Reyes, por mencionar algunos.

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Pero la gran ausente fue Alicia Villarreal, quien permanece firme en su decisión de no tener ninguna clase de contacto con Cruz Martínez, no sólo por la orden de restricción que hay en contra del músico, también por la demanda por violencia familiar (física, psicológica y patrimonial) y tentativa de feminicidio que la llamada "güerita consentida" interpuso contra su exesposo.

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