Cruz Martínez compartió en sus redes sociales que su madre, doña María de los Ángeles Martínez, murió, luego de que fuera ella quien eligiera la fecha de su partida, coincidiendo este con el día de nacimiento de Danny, uno de los cinco hijos que tuvo y que, lamentablemente, perdió la vida hace cuatro años.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el Kumbia King compartió una serie de fotografías de la señora Gela, como se referían a ella, algunas personas de su cículo más próximo.

En una de esas fotos, la señora lucía en sus años de juvenud, en otras, aparecía junto a Cruz y junto a los hijos que este tuvo con Alicia Villareal, Cruz Ángelo y Félix Stefano, así como con Cruz y sus cinco hermanos.

Lee también Alexis Ayala vuelve a hablar de Cinthia Aparicio y su ruptura: "está romantizado dormir con la misma persona todos los días"

"Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida, mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que, jamás, dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino", escribió.

El músico habló del gran trabajo que doña Gela hizo como madre pues, al no contar con el apoyo de una figura paterna, fue ella quien trabajó para sustentar a sus cinco hijos a quienes, con el tiempo, les enseñó una gran lección de vida.

[Publicidad]

"Como madre soltera, sacaste adelante a cinco hijos, con una fortaleza que sólo Dios podía darte; nos enseñaste que, la vida, no siempre es justa, pero que nunca debemos rendirnos, nos enseñaste a levantarnos una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida nos golpeara".

Lee también Con la llegada de Máximo, Claudia Martín se da un tiempo fuera de las telenovelas: "cien por ciento enfocada en mi bebé"

El productor musical también reparó en el hecho de que fue la propia doña María de los Ángeles quien decidió qué día partiría de este plano, pues deseaba trascender el mismo día en que nació su hijo Daniel, quien falleció en 2022.

[Publicidad]

"Hasta en tus últimos momentos nos regalaste una última muestra de ese amor inteso, que siempre tuviste por nosotros. Tú misma elegiste tu día de partida..., porque querías ir a darle un abrazo a mi hermano Danny, estoy seguro que ya están juntos nuevamente, abrazándose en la presencia de Dios".

En este mensaje de despedida, Martínez le agradeció por el legado humano que le dejó a él y a sus hermanos.

Lee también William Levy habla del temor que lo invadió al divorciarse; pensaba que podía perder el amor de sus hijos

[Publicidad]

"Gracias, mamá, por cada segundo de tu vida. Gracias por cada abrazo, cada consejo, cada oración, cada sacrificio y por absolutamente todo lo que hiciste por nosotros, gracias a enseñarnos a tus cinco hijos que, pase lo que pase, hay que levantarse y seguir adelante".

También expresó la inspiración en que su madre se convertirá, de ahora y en lo sucesivo, en todo aspecto de su vida.

"A partir de hoy, te voy a extrañar todos los días de mi vida, no habrá un sólo logro, una sola canción, un sólo concierto o un sólo sueño que cumpla, en el que no estés presente en mi corazón; todo lo que haga, de ahora en adelante, será por ti y para honrar el gran legado que nos dejaste".

[Publicidad]

"Descansa en paz, mamá, tu dolor terminó, (...) te amaré para toda la eternidad, hasta que Dios nos permita volvernos a encontrar".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc