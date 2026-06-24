Alexis Ayala agradece los años que compartió con Cinthia Aparicio, ya que supusieron un gran aprendizaje para él y comparte una reflexión muy personal acerca de su concepción del amor y la vida en pareja.

El actor es parte del elenco de "Corazón de Marruecos"; durante la presentación de la telenovela, se le preguntó acerca de su relación con Aparicio, con quien compartió cinco años de su vida, tres de noviazgo y poco más de dos de casados.

Sin embargo, la relación terminó cuando Ayala se sinceró con la joven, expresándole que no compartía sus deseos de formar una familia, motivo por el que Cinthia prefirió dar por terminado su matrimonio.

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Y es que, aunque el histrión llegó a afirmar, en el pasado, que estaba dispuesto a convertirse en padre con Cinthia, el tiempo lo hizo cambiar de opinión y, ahora, revela que la concepción que existe sobre la paternidad podría tender a la idealización.

"A ver, yo creo que está romantizado ser papá en la vida, es una ching*, es muy difícil", señaló.

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Pero eso no fue todo, para el actor hay algunas dinámicas dentro de las relaciones sexoafectivas que también han sido poetizadas.

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"Yo creo que está romantizado dormir con la misma persona, en la misma cama, todos los días, eso no quiere decir que no puedas dormir en la misma cama o que, de repente, se puedan dar los espacios; tampoco está romantizado la forma de hablar de estas cosas", ahondó.

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También fue cuestionado acerca de si, además de sus diferencias, a la hora de querer hacer o no familia, existió otro motivo que haya detonado en la separación; Ayala consideró que la monotonía no tocó las puertas de su matrimonio, sino que fue, precisamente, la dificultad para verse lo que comenzó a afectarles.

"Si algo tuve, fue aprendizaje y eso está increíblemente bien y no, a nosotros no nos cambió la rutina de estar juntos, a nosotros nos cambió la rutina de no estar juntos; ahí, se replanteó la pareja".

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A la postre, Alexis confió que tiene el deseo de que tanto él, como su ex, vuelvan a tener la oportunidad de enamorarse.

"Sigo teniendo sueños, sigo teniendo hambre, sigo teniendo ganas de todo, ¿por qué no me voy a querer enamorar?, yo deseo que también se enamore, que sea feliz y que viva feliz", precisó.

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