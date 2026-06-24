Flor Rubio puso fin a las transmisiones de su programa de YouTube, "Dulce y picosito", el que estuvo activo por más de dos años, sin embargo, las rispideces entre sus conductores, la llevó a ella y a su equipo a tomar la decisión de concluir el proyecto.

Durante la emisión de este martes, 23 de junio, la periodista mexicana, junto a sus compañeros, Analú Salazar, Joel O´Farril, Gabo Cuevas y Carlo Curiel, dieron a conocer que se despedirían de sus seguidores.

Esto debido a los problemas que, todo el equipo, reconoció tiene entre sí.

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La primera transmisión de "Dulce y picosito" fue en febrero del 2024 y, desde ese momento, hasta ahora, se hizo de un gran número de seguidores, interesados por conocer trascendidos y noticias sobre el mundo del espectáculo, como recordó Flor.

La también conductora de "Venga la alegría" explicó por qué bajaron uno de sus programas, en el que había quedado evidenciada una de las fuertes discusiones entre los conductores; afirmó que, a pesar de que, por el contenido del video, este podía alcanzar una gran cantidad de visualizaciones y reacciones, que les ayudaría a monetizar, no era la forma correcto de hacerlo.

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"No lo dejé en la red y decidimos no hacerlo para que, digamos, no alimentar una polémica sucia, no monetizar por algo por lo cual no nos sentíamos orgullosos como equipo, entonces, básicamente fue eso", explicó.

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A lo largo de la transmisión, Rubio dio la palabra a los otros conductores, que hablaron de algunas de las anécdotas y memorias más lúcidas que guardan de la época en que colaboraron, como también reconocieron que, a pesar del cariño y la admiración, las diferencias habían generado distintos malentendidos que habrían cambiado la dinámica del canal.

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"No les mentimos cuando, en su momento, les dijimos que éramos una familia, que éramos un equipo, que podíamos resolver muchas cosas entre nosotros, nada de eso fue mentira, sólo que la vida tiene ciclos, ustedes han sido testigos de que, en las últimas semanas, ha habido momentos complicados, desencuentros totalmente humanos", precisó.

Además, aclaró que fue la más reciente discrepancia entre Cuevas y Curiel lo que habría desencadenado la conversación de que, lo mejor para las partes, era concluir el programa.

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"Hemos tratado de resolver, el último de ellos (problemas) fue entre Gabriel y Carlo y que detonó esta decisión que se ha tomado".

Por su parte, los conductores tomaron la palabra y afirmaron que, pese a las diferencias, no se guarda ningún tipo de resentimiento.

"Quiero decirte a ti, Carlo Uriel que, en mi corazón no existe ni rencor ni odio, ni mala leche hacia tu persona, para mí, no representas una persona que me va a hacer daño porque sé que en tu corazón no existe eso, sé que eres un niño que te quieres comer el mundo y, como estás, yo estuve", expresó Gabriel.

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Esto respondió Curiel:

"No hay héroes ni villanos en esta historia, no hay un culpable porque, al fin y al cabo, somos un equipo, hubieron situaciones, cada quien tiene sus luchas y creo que, lo más importante, es quedarnos con lo bonito, con los momentos divertidos".

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melc