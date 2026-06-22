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Shakira demuestra su fiebre mundialista y es captada en el partido de Argentina vs Austria pues, a pesar de que "la Barranquillera" no tiene nacionalidad argentina, mostró preferencia por el equipo albiceleste y hasta dedicó un mensaje a su delantero, Lionel Messi, del que se dijo muy orgullosa por los récords que ha batido en este Copa del Mundo.
Sólo unos días después de que "la Loba" fuera vista en la ciudad de Los Ángeles, en compañía del actor mexicano Manuel García-Rulfo, la cantante se trasladó a Dallas, Texas, al AT & T Stadium, para presenciar el encuentro entre la selección argentina y los jugadores austriacos.
Lo hizo en compañía de Milan y Sasha, sus hijos, quienes son grandes aficionados del fútbol, ya no sólo por el legado de su padre, el exfutbolista, Gerard Piqué, pues ellos mismos han incursionado en esa práctica deportiva, desempeñándose como jugadores en las fuerzas menores del FC Barcelona Escola.
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"Shaki" y sus hijos fueron captados por la cámara durante el segundo tiempo del partido, alrededor del minuto 56, cuando Messi ya había metido el primero de dos goles que lo convertirían en "el máximo goleador" en solitario en la historia de las Copas del Mundo.
Cuando la colombiana notó que la cámara los acercaba, saludó emocionada, agitando las manos y enviando un beso; lucía contenta, su equipo llevaba la delantera y es que, a pesar de que ella no es argentina, guarda un gran aprecio por la región y su cultura, a la que estuvo muy próxima por muchos años, cuando fue pareja de Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa.
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A poco de que el partido concluyese y, con la noticia de que la selección argentina pasó a dieciseisavos de final, Shakira no reprimió su entusiasmo y recurrió a sus redes sociales para enviarle un mensaje al capitán del equipo.
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"Muy orgullosa de ti, Leo y de todo lo que estás logrando pro tu familia, por tu país y por todos los latinos, tu entrega y tu dedicación es ejemplo para muchos, ¡sigue brillando!", escribió, junto a una fotografía en el que el centrocampista aparece celebrando uno de sus goles.
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melc
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