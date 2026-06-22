Patricio Cabezut lamenta que, desde hace cuatro años, no ha estado en contacto con las dos hijas que tuvo a lado de su exesposa, Aurea Zapata, quien, en 2024, interpuso una demanda en su contra por el presunto delito de abuso sexual agravado; afectado por la distancia, el conductor de TV afirma que, no sólo resiente la distancia en fechas como el Día del Padre, sino que es un sentimiento que lo acompaña cotidianamente.

Este tercer domingo de junio, cuando se celebra a los padres de familia, Cabezut no compartió fotografías con Lucía y Fátima, sus hijas, sino que compartió en sus redes sociales una canción, de su autoría, titulada "Heridas invisibles".

Además, compartió un video, en donde aparece con los ojos vidriosos y habla de la manera en que ha sobrellevado el silencio que existe entre él y sus dos hijas, desde hace poco más de cuatro años.

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"He conocido una nueva forma de habitar el mundo, es como cuando te sumerges en el fondo de una alberca y el agua crea una burbuja que te aísla de todo lo que sucede en el exterior, quizás, escuchas voces lejanas, o alcanzas a ver la vida de los demás, pero no estás ahí ni con ellos, te sientes aislado de todo y de todos", expresa en el clip.

El presentador de TV hizo referencia a su salud mental y cómo le ha afectado el proceso legal que ahora lo mantiene confrontado con la madre de sus hijas:

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"Te atraen la soledad, el silencio, el improductivo mundo de las redes sociales y tu cama, la depresión te coquetea todo el día, en especial en las mañanas al levantarte, si es que logras hacerlo, antes del mediodía, te guiña el ojo y te habla al oído para convencerte de quedarte entre las sábanas y no hacer ejercicio, procrastinar, no ver ni hablar con nadie".

Fue entonces que, "Venga la alegría" buscó a Cabezut para cuestionarlo acerca de cómo vivía la ausencia de sus menores hijas en fechas conmemorativas, como es el caso del Día del Padre y, aunque sí habló de una dolencia, también aclaró que esa permanece todos los días, desde el momento que perdió la dinámica de convivencia con Lucía y Fátima.

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"Muchísimos días más donde estas niñas no han estado con su papá, dos menores no han podido abrazar, convivir y estar con su papá, es entender que es la vida que nos está tocando vivir, con el hoyo en el estómago", ahondó.

En consecuencia, el conductor y músico recordó cómo era un día a lado de sus hijas, a las que, afirma, siempre fue muy próximo y presente.

"Éramos papá y dos niñas que, hacíamos todas las actividades juntos todo el día, el tener un programa de televisión de dos horas, me permitía ausentarme, solamente en la mañana cuando estaban en la escuela, todo el tiempo estábamos juntos, con cualquier tipo de actividades".

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Cabezut estima que, así como él echa de menos la convivencia con sus hijas, ellas también adolecerían su ausencia.

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"De esa forma que tengo estos recuerdos tan hermosos con ellas, yo estoy seguro que ellas también extrañan a su papá, su papá sigue luchando por ellas, su papá sigue levantado la voz por ellas, que ellas sepan que, a pesar de que han pasado tantos años y tantos meses, su papá, las ama con todo su corazón y sé que ellas me aman y me extrañan".

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Hasta este momento, su exesposa, Aurea Zapata, no ha hecho ningún pronunciamiento oficial relacionado a las últimas declaraciones de Cabezut, pero compartió una imagen con una larga frase en que se destacan enunciados como "nunca aprendí a odiar" y "llega la noche, duermo tranquila, con la certeza de que tengo un corazón enorme".

Aurea Zapata, conductora, exesposa de Patricio Cabezut y madre de Lucía y Fátima. Foto: Instagram

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