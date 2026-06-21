[Publicidad]
Brintey Spears hizo una publicación, a propósito de el Día del Padre y, si bien, no se refirió a su progenitor, Jaime Parnell Spears, o al padre de sus hijos, Kevid Federlien, si externó su deseo de volver a convertirse en madre.
Después de obtener su libertad condicional, tras ser detenida por manejar bajo los influjos del alcohol, la actividad de "la Princesa del pop", en redes, vuelve a ser fluída.
Y, este tercer comingo de junio, fecha en la que se celebra a los padres de familia, tanto en México, como en Estados Unidos, fue una conmemoración que la cantante de "Toxic" no dejó pasar desapercibida.
Lee también Lucila Mariscal y la razón por la que abandonó su departamento para residir en La Casa del Actor
En su post, "Brit" no se expresó ni de su padre, como tampoco de su exesposo y padre de Sean Preston y Jayden James, sus hijos, pues, con ninguno de ellos, sostiene una muy buena relación, sino que habló de lo que representa, para ella, esta fecha y como la víncula con la música.
En el video aparece, además, con una pequeña guitarra, la que confió que, la compró en una de sus recientes visitas a nuestro país.
[Publicidad]
"Es un día emocional para mí, las guitarras me recuerdan a los bebés aliens, cuerdas tan suaves, si dice que, la música, es el discurso de los ángeles, compré esta (guitarra) en México".
Lee también Luis de Alba sufre accidente y aparece con el rostro lleno de hematomas: "el Mapache atómico", se dice a sí mismo
Lo que más llamó la atención es que la cantante estadounidense confió que aún tiene el deseo de volver a ser mamá.
[Publicidad]
"La esperanza de que, un día, pueda tener otro bebé".
Lee también Condenan a cuatro años de prisión a la enfermera de doña Eva Mange, abuelita de Laura Zapata
Desde 2007, Federline obtuvo la custodia de sus hijos y, si bien, ellos no se han referido públicamente a la relación que comparten con su madre, el exbailarín ha expresado que para Sean y Jayden, existía un gran distanciamiento de su madre quien, presuntamente, les habría causado muchos conflictos emocionales por el contenido que comparte en sus redes y cuentas oficiales.
[Publicidad]
melc
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Pato Merlín será registrado ante el IMPI, informa su dueña; abre la puerta a refresquera Pascual para usar su imagen
Espectáculos
Camila Sodi revela que fue sometida a una histerectomia: "estaré sanando"
Mundo
De la Espriella se perfila como ganador en elecciones presidenciales de Colombia; resultado pasa a fase de escrutinio
Tendencias
La Casa del Dragón 3: ¿cuándo y a qué hora se estrenan todos los episodios?; consulta aquí el calendario
Showbiz
Antonela vs Georgina: quién es más rica, más famosa y quién manda en las redes en 2026
Negocios
Abren registro para Pensiones Bienestar: requisitos, módulos y quiénes puedes solicitar el apoyo económico
Educación
Día del Padre 2026: 25 frases cortas e imágenes bonitas para sorprender a papá por WhatsApp
Showbiz
Emily Ratajkowski deja ‘poco a la imaginación’ con bikinis y vestido de red frente al mar