Brintey Spears hizo una publicación, a propósito de el Día del Padre y, si bien, no se refirió a su progenitor, Jaime Parnell Spears, o al padre de sus hijos, Kevid Federlien, si externó su deseo de volver a convertirse en madre.

Después de obtener su libertad condicional, tras ser detenida por manejar bajo los influjos del alcohol, la actividad de "la Princesa del pop", en redes, vuelve a ser fluída.

Y, este tercer comingo de junio, fecha en la que se celebra a los padres de familia, tanto en México, como en Estados Unidos, fue una conmemoración que la cantante de "Toxic" no dejó pasar desapercibida.

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En su post, "Brit" no se expresó ni de su padre, como tampoco de su exesposo y padre de Sean Preston y Jayden James, sus hijos, pues, con ninguno de ellos, sostiene una muy buena relación, sino que habló de lo que representa, para ella, esta fecha y como la víncula con la música.

En el video aparece, además, con una pequeña guitarra, la que confió que, la compró en una de sus recientes visitas a nuestro país.

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"Es un día emocional para mí, las guitarras me recuerdan a los bebés aliens, cuerdas tan suaves, si dice que, la música, es el discurso de los ángeles, compré esta (guitarra) en México".

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Lo que más llamó la atención es que la cantante estadounidense confió que aún tiene el deseo de volver a ser mamá.

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"La esperanza de que, un día, pueda tener otro bebé".

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Desde 2007, Federline obtuvo la custodia de sus hijos y, si bien, ellos no se han referido públicamente a la relación que comparten con su madre, el exbailarín ha expresado que para Sean y Jayden, existía un gran distanciamiento de su madre quien, presuntamente, les habría causado muchos conflictos emocionales por el contenido que comparte en sus redes y cuentas oficiales.

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