Lucila Mariscal niega haberse encontrado en una situación límite, misma que, presuntamente, la habría llevado a tomar la decisión de dejar el departamento que rentaba para mudarse a La Casa del Actor, institución de asistencia privada, dependencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Si la actriz de "La carambina de Ambrosio" se mudó a La Casa del Actor, fue por miedo a estar sola y no porque se enfrentase de una cuestión económica, como se ha especulado pues, mientras era entrevistada, negó que la residencia donde se encuentra actualmente, se trata de una casa de descanso para adultos mayores.

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"No, no. No es una casa de retiro, es La Casa del Actor, me sentí solita y me dio miedo", contó a medios.

Eso no fue todo, Mariscal compartió que, poco antes de dejar el departamento que rentaba, se cayó en tres ocasiones distintas y, fue en una de ellas, lo que la llevó a decidirse a trasladarse a La Casa del Actor pues, trás en accidente, fue asistida sólo hasta que sus vecinos intuyeron que algo podía estar sucediendo.

"Me caí tres veces en mi departamento: en una pcasión, incluso, todos los vecinos fueron y abrieron la puerta como pudieron, hablaron a la ambulancia, ay o,no, no... fue horrible y me empezó a dar mucho a mí".

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Fue, en ese entonces, que la actual directora general de la ANDA, Yucita Furlong, quien la exhortó para que ingresara a la residencia, debido a que, dejar el departamento donde vivía no suponía ningún problema mayor, ya que no era propiedad siya, sino que se encontraba rentando la vivienda.

Y, aunque la señora Lucila, aún tiene familia, como es el caso de su nieto Andrei, la forma tan independiente con la que ha vivido, desde su juventud, la han ayudado a desarrolar desapego.

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"A mi nieto le dio cáncer, no se podía hacer caso de su abuelita, el vivía conmigo, hasta que, él conoció una persona y se enamor y se fue y, hasta le feche, yo soy muy fuerte, desde niña. me abandonó mi padre, no supe lo que un padre nunca, le tenía miedo yo a lso hombres, se sincerí.

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En lo tocante a las dinámicas y rutinas realizadas dentro de la ANDA, Mariscal comentó:

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"(Se vive bien), agusto, con compañeros, todos somos diferentes, es muy dífil encontrar similitud, para poderse tratar".

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