Por medio de redes sociales un nuevo caso de maltrato animal capturó la atención de cientos de internautas, tras la difusión de un video que captó el momento en que una joven pateó a un pony en la cabeza en la Feria Regional del Rebozo en Santa María del Río en San Luis Potosí.

El animal permanecía atado a una atracción de la feria tipo carrusel, por lo que estaba acompañado de otros ejemplares y al encontrarse sin vigilancia, la presunta agresora aprovechó para pasar lanzando una patada hacia a la cabeza del poni.

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Animalistas defienden a ponys usados para trabajar en un carrusel. Foto: Especial

Joven patea a pony en la cabeza en feria de San Luis Potosí

Dentro de una de las celebraciones dedicadas a difundir la cultura y tradiciones, además de promover el turismo en el municipio, el acto de esta joven encendió la alerta entre defensores del bienestar animal.

Asimismo, el clip rápidamente desató la indignación de los usuarios, ya que al estar acompañada por un grupo de personas, la reacción de la agresora fue huir del lugar entre risas, mientras que los otros ponys lucían exaltados tras la agresión.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido algún comunicado sobre lo sucedido. Sin embargo, decenas de usuarios continúan compartiendo el video exigiendo que la responsable sea identificada, además de cuestionar el uso de los animales en ese tipo de atracciones.

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