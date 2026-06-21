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Leonardo García decidió celebrar el Día del Padre con una publicación para honrar la memoria de su papá, Andrés García, quien murió hace tres años.
Con la frase "Happy Father’s Day" (Feliz Día del padre), el actor compartió varias fotografías junto al fallecido actor, y en las que aparecen en distintas etapas de su vida, desde su juventud hasta una de las últimas veces que se reunieron.
Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios, fue el gran parecido entre ambos, lo que; incluso, desató una ola de halagos por parte de sus seguidores.
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"Los actores más guapos de México", "¿Qué cosa no heredaste de tu papá?", "Qué guapo papá tenías", "No va a existir en México otro como él, QEPD", "Un abrazo hasta el cielo a tu papi", "You look a lot like your father" (Luces mucho como tu papá), son algunos de los mensajes que se pueden leer.
Lamentablemente, la relación padre e hijo no se dio la mejor manera. Leonardo ha llegado a confesar que, debido a que heredó el temperamento explosivo de su padre, tuvieron grandes diferencias, mismas que terminaron por alejarlos.
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"A veces me siento un poco solo, pero tengo una forma de pensar muy particular, tengo un genio muy pronto y, a veces, tengo un genio que ni yo me aguanto", dijo a Yordi Rosado en 2021.
García (padre) falleció en abril del 2023 a los 81 años en Acapulco, Guerrero. El legendario galán de cine y televisión perdió la vida tras varias complicaciones de salud derivadas a la cirrosis que padecía.
melc
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