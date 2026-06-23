"Dai Dai", la canción que Shakira escribió para este Mundial de Fútbol, tendrá su versión en español y será estrenada hoy, martes 23 de junio, durante el partido de Colombia -de donde es oriunda "la Loba"- contra República Democrática del Congo, como reveló la cantante hace sólo unas horas.

La cantante fue captada ayer en el AT & T Stadium, en Arlington, Texas, donde jugaron Argentina contra Austria; "la Barranquillera" mostró preferencia por el equipo albiazul y celebró el récord que Lionel Messi, capitan de la selección argentina batió, al convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial.

Aunque su presencia en el partido, en compañía de sus hijos, Milan y Sasha, no se limitó a disfrutar del partido que llevó a Argentina a pasar a dieciseisavos de final, sino que la intérprete de "Pies descalzos" dio una noticia.

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Tras el éxito que ha supuesto "Dai Dai", la canción que escribió como tema oficial de la FIFA, "Shak" reveló que está por lanzar la versión en español del tema que, en la actualidad, se encuentra en los primeros lugares de las listas, a nivel global.

Además, reveló que la versión en español será lanzada durante el encuentro entra la sección del país del que es originario y Congo Democrático, que se debatirá el triunfo esta noche (23 de junio), en el Estadio Akron, en Guadalajara, a las 20:00 horas.

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"Poder sacar ´Dai Dai´ en español y, no sólo eso, sino estrenarlo en el partido de Colombia mañana (23 de junio), significa muchísimo, es la gran sorpresa que les tenía", expresó en un video.

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Además compartió que, de esta Copa Mundial, le entusiasma la unión que el fútbol genera en las personas y, por supuesto, de la dicha que experimenta de que su tema fuera aceptado tan positivamente, como los escribió para ediciones pasadas.

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"Me emociona ver como lo está haciendo mi selección, como Messi lo está haciendo a sus casi 40 años, el mejor goleador, de los Mundial; sobre todo, me emociona ver cómo la gente está reaccionando a ´Dai Dái´, la canción, ya estamos en el top cinco global, estoy recibiendo tantas satisfacciones, es algo que me emociona muchísimo y, mañana, la gran sorpresa, en el partido de Colombia, la versión de ´Dai Dai´en español, espero que les guste", precisó.

La cantante no especificó si ella cantará el tema en vivo o sólo era reproducido en el estadio.

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melc