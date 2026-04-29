La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que ayer por la tarde, se alcanzó un acuerdo “realmente importante para el país” con gasolineros, quienes aceptaron la baja gradual del diésel a 27 pesos el litro ante el incremento del precio del barril de petróleo en todo el mundo.

“Participa Pemex, participa Secretaría de Energía, participa Hacienda y participa el ramo gasolinero: Logramos que el diésel la próxima semana se vaya a vender a 27 pesos el litro. Hace tres semanas estaba como en 30, entró el incentivo de Hacienda y bajó como a 28.50 en promedio”, explicó la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de abril, la Jefa del Ejecutivo recordó que en esta semana, también pactó con la Asociación de Bancos de México (ABM) para reducir las comisiones en el pago de con tarjetas de crédito y vales en gasolineras.

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Este acuerdo se tomó tras reunirse en varias ocasiones con gasolineros, quienes expresaron la importancia de bajar las comisiones para apoyar la economía de las familias mexicanas. Además, esta mañana llevó a cabo la firma de un acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

“Es un esfuerzo integral, de todos, todos ponen de su parte y vamos sacando adelante el Plan México y sobre todo la gente que se mantenga el empleo, que las familias ganen bien y que no haya inflación. Es lo mismo lo del acero, que hay dificultades, que hay problemas, no aquí no hay problema si nos juntamos todos, siempre salimos adelante y es el acuerdo que estamos firmando”, expresó.

Por otra parte, la Jefa del Ejecutivo indicó que México es de los países con mayor nivel de ingresos en términos de salario-vida en América Latina, mientras que el salario mínimo ha subido 154%: “la gente está contenta y nos apoyan porque saben que estamos trabajando para la gente”, afirmó.

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Dicho acuerdo se logró tras un encuentro en el cual participaron integrantes del gabinete federal, entre ellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, así como el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de representantes de la industria de estaciones de servicio.

Acuerdo con gasolineros es de carácter temporal: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el acuerdo alcanzado con gasolineros para reducir el precio del diésel a un máximo de 27 pesos por litro es de carácter temporal, en un contexto internacional marcado por el alza en los precios del petróleo.

Explicó que esta situación obedece a tensiones geopolíticas, particularmente por el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado los costos del crudo a nivel global.

"Esperamos que pronto se resuelva este asunto que está afectando al mundo entero y que regresemos a una situación normal”, expresó.

Ante este escenario, la mandataria indicó que tanto el gobierno como el sector gasolinero acordaron “poner de su parte” para mitigar el impacto en la economía de las familias mexicanas y en el mercado interno, mientras persistan estas condiciones extraordinarias.

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