Como parte del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que “tenemos que cuidar muchísimo” a la siderurgia mexicana por su importancia en el país, además de que tienen una gran importancia en el empleo.

Ante la instrucción presidencial de reducir importaciones, el secretario de Economía dijo que “la esencia” del Acuerdo es que las compras del gobierno sean de lo que se produce en México: “No nada más el precio, importa mucho dónde se hace a veces. Tenemos que importar algunas cosas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de, primero, ver lo que hacemos aquí en nuestro país”.

“Respaldar, promover y facilitar a la industria siderúrgica nacional sus actividades, sus ventas y apoyarles a hacer causa común, hacer equipo para que México importe menos y produzca más en nuestro país”, declaró en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 29 de abril en Palacio Nacional.

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Sergio de la Maza Jiménez, Presidente Cámara Nacional de de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), destacó el Acuerdo para elevar el contenido nacional y avanzar en la sustitución de importaciones en el marco del Plan México.

“Hoy coincidimos en este esfuerzo compartido, desde la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero asumimos esta encomienda con la responsabilidad y el compromiso que México demanda. Este acuerdo es clave para respaldar cerca de 90 mil empleos directos, dar certidumbre de inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares y fortalecer la competitividad y la sustentabilidad en nuestra industria”, dijo.

Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), celebró el Acuerdo que facilitará al programa de Vivienda para el Bienestar.

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Mencionó que la Canadevi ha puesto sobre la mesa otros 640 mil millones de pesos en inversiones y se estarán sumando 128 mil viviendas adicionales: “La industria de la vivienda está trabajando, está en marcha en todo el país y esto será también de un gran beneficio para la economía nacional, por supuesto para toda nuestra industria nacional y para millones y millones de mexicanos y mexicanas que están esperando tener una vivienda”.

Luis Rafael Méndez Jaled, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló una etapa en la que la política industrial debe traducirse en resultados para la economía, las empresas, las regiones y principalmente para la vida diaria de las personas.

“El Plan México plantea una ruta de integración productiva, mayor contenido nacional y fortalecimiento de la proveeduría local. En esa visión, la industria siderúrgica nacional ocupa un lugar fundamental y estratégico para la industria de la construcción. Este acuerdo tiene una dimensión directa, el acero es un insumo estratégico en vivienda, en agua, en energía, en movilidad y en infraestructura productiva”, señaló.

Los representantes de la industria agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum por este Acuerdo.

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