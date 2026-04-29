La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en las próximas semanas, la operación del Tren Felipe Ángeles pasará completamente al Fondo Nacional de Infraestructura y este revisará los contratos vigentes, ante la posibilidad de que el gobierno adquiera zonas aledañas a las estaciones.

“En todo caso, si se quiere cambiar ese contrato, la condición en la que está operando, se revisa si las condiciones del contrato están cumpliéndose o no y a partir de ahí se tomarán decisiones. Pero no se puede decir: ‘ya no quiero que haya el contrato y mañana se acaba’. No, todo tiene que ser en el marco de la ley”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 28 de abril, la Mandataria destacó la recuperación de la operación del Tren Suburbano por parte del gobierno federal, misma que anunció la semana pasada en el marco de la inauguración de la línea Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno busca recuperar los trenes para su operación pública y para el pueblo de México. Informó que la estación Buenavista tendrá una remodelación porque desde ahí saldrán trenes hacia el norte del país.

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