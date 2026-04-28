Luego de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Ariadna Montiel Reyes dejó la titularidad de la Secretaría de Bienestar, esto, para contender en la elección de la Presidencia Nacional de Morena, diversos políticos han felicitado a la exsecretaria y a quien tomará su lugar, Leticia Ramírez.

Citlalli Hernández

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, felicitó a Montiel a través de redes sociales: "desde que la conozco se ha caracterizado por trabajo, disciplina y compromiso con nuestro proyecto de transformación. Como funcionaria ha dedicado los últimos años de su vida a acompañar la política social más importante de la 4T".

Asimismo, extendió su congratulaciones a Leticia Ramírez Amaya, quien asumirá el cargo a la Secretaría del Bienestar: "su compromiso y sensibilidad social se pondrán al servicio de las y los mexicanos".

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Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también extendió sus felicitaciones a Ramírez Amaya, destacando "su sensibilidad, humanismo y compromiso con las causas justas".

En su mensaje, Rodríguez aseguró que con su nuevo nombramiento tendrá un trabajo destacable.

Carlos Brito

A través de su cuenta de X, el Director General de Televisión y Radio Mexiquense, Carlos Brito, expreso sus mejores deseos a la nueva sectaria del Bienestar: "Quiero desear el mayor de los éxitos a la Mtra. Leticia Ramírez Anaya en su nuevo encargo".

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Diego Hernández

El delegado de Bienestar en la Ciudad de México, Diego Hernández le deseo éxito a Ariadna Montiel, compartiendo su agrado por haber trabajado juntos.

"Hoy cierra una gran etapa para seguir abonando a la transformación desde otras trincheras", escribió.

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