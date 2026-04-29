Un día después de ser designada como secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, sostuvo un breve encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al concluir la conferencia matutina en Palacio Nacional.

De acuerdo con lo observado, Ramírez abordó a la mandataria detrás del escenario principal en el Salón Tesorería, donde conversaron por unos minutos antes de retirarse juntas.

Lee también Leticia Ramírez, cercana a AMLO y Sheinbaum, nueva titular de la Secretaría del Bienestar; esta es su trayectoria

El encuentro ocurre luego de la renuncia de Ariadna Montiel Reyes a la Secretaría de Bienestar, quien decidió participar en la convocatoria de Morena para renovar su dirigencia nacional, tras la salida de Luisa María Alcalde, ahora incorporada a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Leticia Ramírez Amaya. Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

Este miércoles, la conferencia matutina duró menos de lo habitual tras la firma del Acuerdo para Fomentar la Industria Siderúrgica Nacional.

Ariadna Montiel respalda a Leti Ramírez

Mientras tanto, Ariadna Montiel expresó su respaldo y buenos deseos a Leticia Ramírez Amaya tras su nombramiento como nueva titular de la Secretaría de Bienestar, luego de su salida del cargo.

A través de un mensaje en redes sociales, Montiel destacó la continuidad del trabajo realizado en favor de la población y confió en que la nueva secretaria dará seguimiento a las políticas sociales impulsadas en los últimos años.

Lee también Reconocen a Ariadna Montiel tras dejar la Secretaría de Bienestar y felicitan a Leticia Ramírez; destacan compromiso de ambas

“Felicidades a @Letamaya por su nombramiento como secretaria de @bienestarmx”, señaló, al tiempo que manifestó su tranquilidad al dejar la dependencia en manos de quien —dijo— fortalecerá los Programas para el Bienestar y contribuirá a consolidar los derechos sociales en todo el país.

Montiel subrayó que se retira con la certeza de que los avances alcanzados se mantendrán y evolucionarán bajo la nueva gestión. Asimismo, deseó éxito a Ramírez Amaya en esta nueva responsabilidad, enmarcada en el servicio público y el compromiso con el desarrollo social de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr