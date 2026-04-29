La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevó a cabo la conferencia matutina más corta desde que inició su sexenio el 1 de octubre de 2024. Este miércoles, la llamada “Mañanera del Pueblo” comenzó a las 7:37 y terminó a las 8:24 horas, es decir, duró 47 minutos.

Con decenas de invitados del gabinete federal y representantes comerciales y con pocos cuestionamientos de la prensa; al inicio de la misma, la mandataria advirtió que sería una conferencia de prensa de corta duración, pues se desarrollaría la firma “histórica” de un acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

Tras la participación de Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía; Sergio de la Maza Jiménez, Presidente Cámara Nacional de de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero); Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi); y Luis Rafael Méndez Jaled, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); la presidenta pidió hacer preguntas solo referentes a la firma.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 29 de abril de 2026. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Después de la participación de unos cuantos reporteros, que preguntaron sobre el acero en México, este nuevo acuerdo y la reunión entre gasolineros y la Jefa del Ejecutivo, se llevó a cabo la firma y toma de fotografía oficial. Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó a la prensa presente: “se pueden ir temprano a desayunar” y cerró la conferencia matutina.

A pesar de la agenda nacional y el reciente nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como secretaria del Bienestar ante la renuncia de Ariadna Montiel Reyes para buscar la presidencia de Morena, durante la mañanera de este miércoles 29 de abril, no se habló sobre el tema. Tampoco se cuestionó a Marcelo Ebrard tras su escándalo referente al hospedaje de uno de sus hijos en la embajada de México en Reino Unido en 2021.

Por otro lado, no se presentó el Detector de Mentiras que se acostumbra cada miércoles y no se llevó a cabo la entrega de casas en modalidad virtual por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

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"Ya ya ya ya mañana", así fue la segunda mañanera más corta

La segunda mañanera más corta del sexenio se registró el 3 de octubre de 2025, con una duración de 52 minutos y donde participaron jóvenes intérpretes del programa México Canta. Al finalizar el encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum dio por concluida la conferencia y no hubo preguntas por parte de la prensa.

La decisión generó incomodidad entre representantes de distintos medios, quienes intentaron lanzar cuestionamientos sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando una marcha conmemorativa del movimiento estudiantil derivó en disturbios en el Zócalo capitalino.

Entre gritos de los reporteros que buscaban respuesta sobre las acciones del gobierno frente a los daños y detenciones registradas, la presidenta se retiró del Salón Tesorería sin emitir comentarios adicionales: "Ya ya ya ya mañana", esto luego de tomarse una fotografía con los intérpretes de México Canta.

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