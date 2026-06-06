Kimi Antonelli dominó uno de los desafíos más intensos de la Fórmula 1 para quedarse el sábado con la pole para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y reforzar sus credenciales como favorito al título.

Maximizar el ritmo en las estrechas calles sin rozar las omnipresentes barreras significa que el italiano de 19 años llega a la carrera del domingo con la posibilidad de extender sus rachas de victorias, la suya y la de Mercedes, y estirar su ya impresionante ventaja de 43 puntos en la clasificación.

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Antonelli guardó lo mejor para el final para superar al piloto de Red Bull, Max Verstappen, por apenas 0,043 segundos y con lo que Mercedes aseguró salir desde la primera posición de la parrilla en cada gran premio esta temporada. Lewis Hamilton fue tercero con Ferrari.

“Fue una de esas vueltas que llamamos una vuelta mágica. Pude juntar todo”, indicó Antonelli.

El compañero de equipo de Antonelli y rival por el título, George Russell, quedó apenas sexto y dijo a la cadena Sky Sports que estaba “desconcertado” por qué el auto de Mercedes se adaptaba mejor al estilo de Antonelli que al suyo.

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La pole es vital en Mónaco

La clasificación suele ser más importante en Mónaco que en cualquier otro circuito de la F1 porque es casi imposible adelantar en el estrecho y sinuoso trazado urbano.

“Sólo necesito tener una salida limpia, no intentar hacer la salida mágica”, dijo Antonelli.

Verstappen dijo que le sorprendía salir segundo y Hamilton sugirió que sus posibilidades de ganar podrían depender de la remota posibilidad de lluvia.

Antonelli es el favorito para lograr una quinta victoria consecutiva en un gran premio. Es una hazaña que, entre los pilotos actuales, sólo han conseguido Verstappen y Hamilton. Mercedes busca prolongar su racha de triunfos en todos los grandes premios disputados hasta ahora esta temporada, aunque Lando Norris ganó una carrera sprint en Miami para McLaren.

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Antonelli lidera por 43 puntos la clasificacón general sobre Russell después de que una tensa batalla rueda a rueda entre ambos en la última carrera en Canadá terminó de forma abrupta por una falla de motor de Russell. Si puede mantenerlo, sería el campeón mundial de F1 más joven de la historia.

Antonelli elogió a Mercedes por mejorar la puesta a punto del auto después de que Ferrari lideró ambas sesiones de prácticas del viernes.

“El equipo dio un giro increíblemente grande en comparación con ayer en términos de puesta a punto. Ayer, no voy a mentir, estábamos sufriendo”, señaló.

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