El 30 de abril está a la vuelta de la esquina y con él llega una de las fechas más especiales del año: el Día del Niño. Más allá de los juguetes tradicionales, hoy los regalos también se convierten en una forma de expresar estilo, creatividad y personalidad desde temprana edad.

Por eso, reunimos algunas ideas de regalos con estilo para el Día del Niño 2026 que van desde lo cute hasta lo fashion, pensadas para sorprender y salir de lo típico.

Ideas de regalos para el Día del Niño

Playera mundialista

Para los mini fans del futbol, esta playera estampada es un guiño retro que mezcla deporte y estilo. Inspirada en la Copa del Mundo de 1994, es una pieza cool que conecta con la estética vintage que también domina la moda actual.

Si tu pequeño es fan del futbol, una playera es la mejor opción. Foto: Zara

Mini accesorios

Gorras, lentes de sol o mochilas mini son ese tipo de regalo que combina utilidad con estilo. Además, permiten que los niños experimenten con su propio look desde pequeños.

Los accesorios siempre son una buena opción para regalar. Foto: Pull &Bear, Zara

Fragancias suaves para niños

El mundo beauty también tiene espacio en esta lista. Hoy existen perfumes ligeros y frescos diseñados especialmente para niños, con notas suaves y empaques divertidos que hacen del momento algo especial.

Las fragancias para niños son un buen regalo. Foto: Zara

Squish time: Micromallows

Si hay algo que nunca falla, son los peluches. Este set de Micromallows es perfecto para quienes aman lo suave, coleccionable y adorable. Son pequeños, fáciles de llevar a todos lados y se han convertido en un must entre niños (y no tan niños).

Ideales para quienes aman los peluches. Foto: Jazwares

Trajes de baño

Para quienes prefieren regalar algo funcional, pero cool para las próximas vacaciones, Sundek propone prendas inspiradas en la cultura surf de California. Con opciones para niños y niñas de 2 a 16 años, la marca apuesta por diseños cómodos, coloridos y pensados para el movimiento.

Sus piezas —desde trajes de baño hasta ropa casual— destacan por tonos vibrantes inspirados en los icónicos Rainbow Boardshorts, ideales para días de playa, alberca o simplemente para jugar sin restricciones.

Si estás pensando en irte de vacaciones, un buen traje baño es una buena opción. Foto: Sundek

Más allá del objeto, estas ideas de regalos para el Día del Niño 2026 reflejan una tendencia clara: los niños también forman parte del universo fashion y lifestyle.

Ya sea con ropa, accesorios o juguetes, lo importante es elegir algo que conecte con su personalidad y les permita jugar, explorar y expresarse con libertad.

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