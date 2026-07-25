Si quieres deshacerte de conversaciones de WhatsApp porque tu celular se quedó sin almacenamiento o para solucionar problemas de ralentización, entonces debes conocer la diferencia entre las funciones "Eliminar" y "Vaciar".

Cuando las usas, los efectos no son los mismos. Hoy en Techbit te explicamos para qué sirve cada una.

¿Qué hace la función "Vaciar" en un chat de WhatsApp?

Cuando utilizas la función "Vaciar" en un chat de WhatsApp se borran todos los mensajes y queda como en blanco, pero mantiene la conversación visible en la pantalla principal.

Otra de sus características es que la otra persona no puede darse cuenta de que se borraron los mensajes, puesto que es una acción individual.

Para usarla, realiza lo siguiente:

Entra a un chat grupal o individual

Desliza hasta abajo

Oprime el botón "Vaciar" y listo

Con la función "Vaciar" sólo se borran los mensajes en tu celular, no en el de la otra persona. Foto: Unsplash

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¿Qué hace la función "Eliminar" en un chat de WhatsApp?

Por otro lado, el Centro de Ayuda de WhatsApp indica que con la función "Eliminar" se borran de manera definitiva todos los mensajes y ofrece dos modalidades: eliminarlos sólo para ti (en tu historial) o para todos.

Con la segunda opción, si es un chat individual desaparecen para la otra persona; y si es un chat grupal dejan de ser visibles para todos los miembros. En ambos casos, sí se notifica.

Úsala de la siguiente manera:

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Abre WhatsApp. Entra a un chat. Mantén presionado el mensaje que quieres borrar. Haz clic en el ícono del bote de basura y elige "Eliminar para mi" o "Eliminar para todos".

Si usas la función "Eliminar" de WhatsApp, las otras personas sí son notificadas. Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son las ventajas de vaciar chats de WhatsApp?

Vaciar un chat de WhatsApp, además de ayudarte a liberar espacio, puede ofrecerte ventajas como:

Mejora la organización: Conservas el contacto y el historial del chat como conversación, pero eliminas el contenido antiguo para empezar "desde cero".

Protege tu privacidad: Si alguien accede a tu teléfono, no podrá leer los mensajes que eliminaste del chat (aunque podrían seguir existiendo en copias de seguridad si se hicieron antes de vaciarlo).

Ordena tu bandeja: Los chats antiguos o con miles de mensajes pueden resultar difíciles de revisar, aunque vaciarlos simplifica la lista de conversaciones.

Conserva el grupo o contacto: A diferencia de eliminar un chat, al vaciarlo sigues siendo miembro del grupo y la conversación permanece disponible para recibir nuevos mensajes.

La función de vaciar chat libera espacio de tu dispositivo y solo se eliminan los mensajes para ti, no para la otra persona. Foto: captura de pantalla

¡Y listo! Ahora que conoces dos maneras para depurar los mensajes de una conversación en WhatsApp, escoge la que cumpla con tus necesidades.

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