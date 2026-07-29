Tuxtla Gutiérrez.- La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por presuntos hechos de violencia derivadas de las llamadas "novatadas" en contra de alumnos de nuevo ingreso en la escuela normal rural Mactumatzá, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

El titular de la Fiscalía General, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que en atención a cinco denuncias interpuestas por alumnos de ese centro educativo instruyó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y a un grupo especializado a que investiguen estos casos.

"Un equipo multidisciplinario ya se encuentra desahogando las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades", aseguró el funcionario estatal.

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Llaven Abarca aseguró que no habrá impunidad ante estos "lamentables hechos cometidos en agravio de jóvenes estudiantes, y quien o quienes resulten responsables enfrentarán a la justicia".

Padres y madres de familia de estudiantes de nuevo ingreso de Mactumactzá denunciaron que sus hijos fueron víctimas de agresiones y maltrato violento por parte de otros estudiantes durante una “novatada”.

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Los inconformes protestaron este martes afuera de la sede del gobierno estatal y pidieron la intervención de las autoridades en los casos de abusos de sus hijos.

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José Núñez Díaz, padre de María Magdalena Núñez Paniagua, una de las agraviadas, dijo que como padres de familia les dijeron que su hijos iban a estar en manos seguras “pero nuestros jóvenes han sido lacerados en sus derechos humanos”.

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Contó que su hija de 18 años fue sometida a maltratos físicos y sicológicos, después fue abandonada en el centro de la capital chiapaneca donde fue auxiliada por ciudadanos y finalmente llevada a un hospital para su atención médica.

Añadió que decenas de jóvenes que no resistieron la “novatada” fueron expulsados, con lo que les niegan su derecho a seguir estudiando aun cuando aprobaron los exámenes de ingreso.