La selección de Uzbekistán ya está lista para su debut en la Copa del Mundo 2026 bajo el mando del italiano Fabio Cannavaro, quien dio sus impresiones de cara a su presentación en el certamen en la cancha del Estadio Ciudad de México ante Colombia en un partido donde destacó la peligrosidad que representa enfrentar a un equipo que posee a jugadores como Luis Díaz y James Rodríguez.

“Diaz y Jamez son dos icónicos jugadores, siempre es muy complicado enfrentarse a jugadores así, son dos jugadores que pueden cambiarte el partido cuando quieran, por eso debemos tener mucho cuidado, son los dos que tenemos que cuidar más, pero creo que Colombia tienen más jugadores que te pueden hacer daño. Es un equipo que juega bien, lucha hasta el final”, señaló el técnico italiano quien reconoció que tanto los cafetaleros como Portugal son los favoritos de su grupo.

“Para nosotros, es la primera vez en la Copa del Mundo, estamos emocionados de estar aquí, vamos a tratar de hacer los mejor posible”, dijo Cannavaro, al destacar que uno de los principales objetivos de su equipo es demostrar a la gente de Uzbekistán su filosofía.

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Fabio Cannavaro fue campeón del mundo como jugador hace 20 años, ahora dirige a un equipo fuerte, con gran despliegue físico y una gran capacidad de lucha; sin embargo, destacó cómo vive ambas experiencias en una Copa del Mundo y explicó lo qué le transmite a sus jugadores.

“Es distinto, como jugador estás mentalizado a solo en prepararte, como entrenador tengo que pensar en todo, ver cómo están los jugadores, es completamente distinto, pero me da mucha ilusión”, dijo.

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“Yo trato de explicarles que tiene que disfrutar, es la primera vez, no tenemos nada qué perder, tenemos que trabajar duro y mostrar a la gente cuánto quiere crecer el futbol uzbeco en el futuro, eso es lo que trato de transmitirles”, agregó.

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