Hace unos días, el Club Universidad Nacional confirmó que Sebastián Córdova sufrió una ruptura del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda.

El volante ofensivo mexicano se lastimó durante el segundo partido del equipo auriazul en la Leagues Cup, por lo que tuvo que regresar a México para que fuera diagnosticado.

En el minuto 85 del encuentro contra FC Cincinnati en el TQL Stadium, el habilidoso jugador tuvo que abandonar el terreno de juego después de que su pierna se le atorara con el césped.

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En un principio, los "diagnósticos" eran más alentadores porque, incluso, el jugador tricolor salió por su propio pie y reaccionó bien a los estímulos.

Así mismo lo confirmó el propio Esteban Solari en su conferencia de prensa.

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Luego de que el cuerpo médico de la institución universitaria revelara la gravedad de la lesión, la directiva de los Pumas se puso manos a la obra para encontrar un sustituto para el canterano del América.

Debido a que el recién refuerzo felino estará fuera de actividad, aproximadamente, de ocho a diez meses, se tuvo que buscar a su reemplazo.

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Este viernes 14 de agosto, el conjunto auriazul confirmó, a través de sus redes sociales, la llegada del que podría ocupar su lugar en el XI titular de Esteban Solari.

"El Club Universidad Nacional informa que Israel Luna es nuevo jugador de Pumas. El mediocampista mexicano de 24 años llega a nuestra institución procedente del Pachuca", publicó en su cuenta oficial de X.

Además, los Pumas aseguraron que el surgido de la cantera de los Tuzos se integraría al instante a la escuadra del Tano.

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"Israel Luna se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Esteban Solari, para encarar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. ¡Bienvenido a la familia auriazul, Israel!", añadió.