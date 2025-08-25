El grupo de K-pop HUNTR/X sigue dando de qué hablar. Recientemente, cuatro de sus canciones lograron entrar en el top 200 de Billboard, mientras que su película continúa en el top 10 de lo más visto en Netflix.

La revista Billboard dio a conocer que el grupo ficticio de la película “KPop Demon Hunters” ocupa la mitad del top 10, y su tema “Golden” ha alcanzado cifras impresionantes al encabezar varias listas de popularidad.

¿Qué canciones de HUNTR/X figuran en el top de Billboard?

“Golden” de HUNTR/X suma ya su sexta semana no consecutiva como la canción número 1 de la lista Global 200 de Billboard, mientras que “How it’s done” mantiene el quinto puesto y “What it sounds like” subió del lugar 11 al 10. Estas canciones son interpretadas por Arden Cho, Audrey Nuna y Rei Ami.

Por su parte, sus rivales, el trío “Saja Boys”, se posicionan en el lugar número 3 y 4 con los temas “Soda Pop” y “Your Idol”, interpretados por Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo y SamUIL Lee.

Grupo ficticio se posiciona entre lo más popular en Billboard

Desde que se creó el Global 200 en 2020, “KPop Demon Hunters” se convierte en la primera banda sonora de una película en colocar simultáneamente 10 canciones en la lista.

Actualmente, el álbum KPop Demon Hunters compite en popularidad junto a discos como:

DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

GNX de Kendrick Lamar

The Tortured Poets Department, Midnights y 1989 de Taylor Swift

For All the Dogs, Her Loss, Certified Lover Boy de Drake

Harry’s House de Harry Styles

El grupo femenino de "KPop Demon Hunters" acumula ya más de 46 millones de oyentes en Spotify, quienes consolidaron “Golden” como himno de la autoconfianza y la superación del miedo, abrazando la identidad propia.