Más Información

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

El grupo de K-pop sigue dando de qué hablar. Recientemente, cuatro de sus canciones lograron entrar en el top 200 de Billboard, mientras que su película continúa en el top 10 de lo más visto en Netflix.

La revista Billboard dio a conocer que el grupo ficticio de la película “KPop Demon Hunters” ocupa la mitad del top 10, y su tema “Golden” ha alcanzado cifras impresionantes al encabezar varias listas de popularidad.

Lee también

¿Qué canciones de HUNTR/X figuran en el top de Billboard?

Golden” de HUNTR/X suma ya su sexta semana no consecutiva como la canción número 1 de la lista Global 200 de Billboard, mientras que “How it’s done” mantiene el quinto puesto y “What it sounds like” subió del lugar 11 al 10. Estas canciones son interpretadas por Arden Cho, Audrey Nuna y Rei Ami.

Por su parte, sus rivales, el trío “Saja Boys”, se posicionan en el lugar número 3 y 4 con los temas “Soda Pop” y “Your Idol”, interpretados por Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo y SamUIL Lee.

Lee también

Grupo ficticio se posiciona entre lo más popular en Billboard

Desde que se creó el Global 200 en 2020, “KPop Demon Hunters” se convierte en la primera banda sonora de una película en colocar simultáneamente 10 canciones en la lista.

Actualmente, el álbum KPop Demon Hunters compite en popularidad junto a discos como:

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
  • GNX de Kendrick Lamar
  • The Tortured Poets Department, Midnights y 1989 de Taylor Swift
  • For All the Dogs, Her Loss, Certified Lover Boy de Drake
  • Harry’s House de Harry Styles

El grupo femenino de "" acumula ya más de 46 millones de oyentes en Spotify, quienes consolidaron “Golden” como himno de la autoconfianza y la superación del miedo, abrazando la identidad propia.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram