Así puedes verte como una heroína de K-pop Demon Hunters con ayuda de IA

Más Información
Lanzan parodia de "Frijolero", canción de Molotov, tras choque entre Paco Ayala e hijo de AMLO: "don't call me fifí, you chairo"
La ola de popularidad de K-Pop Demon Hunters cambió de la pantalla al mundo digital: ahora, seguidores de la cinta animada están generando retratos personalizados que los convierten en auténticas cazadoras de demonios gracias a plataformas de IA.
Este fenómeno, impulsado por la reciente versión Sing-Along en México, mezcla creatividad, cultura pop y tecnología en un reto viral que ya domina TikTok, Instagram y X.
Lee también: ¿Cuándo salen a la venta las muñecas de K-Pop Demon Hunters de Mattel? Conoce aquí la fecha exacta
¿Qué debes saber antes de iniciar?
La tendencia nace del impacto de la película y del auge de la IA generativa, que permite combinar tus rasgos con el estilo neon-futurista del grupo ficticio HUNTR/X. Solo necesitas una cuenta de Google y una foto nítida.
¿Cómo tomar la foto base para que funcione mejor?
Asegúrate de capturar tu rostro con buena luz, fondo neutro y sin filtros. Esto facilita que la IA identifique tus rasgos y construya un retrato claro y estilizado.
¿Cuál es el paso a paso para generar la imagen?
- Entra a Gemini con tu cuenta de Google.
- Sube tu foto con iluminación uniforme.
- Escribe un prompt detallado indicando estilo KPop Demon Hunters, luces neón y estética 3D animada.
- Ajusta si quieres un look más realista o más caricaturesco.
- Genera la imagen y descárgala.
Lee también: ¿De qué trata “KPop Demon Hunters”?; La película animada de Netflix que es tendencia en redes sociales
¿Qué prompts puedes usar para lograr el efecto?
Aquí tienes dos opciones en español que funcionan muy bien:
Prompt 1 — Estilo 3D animado “Genera un retrato al estilo KPop Demon Hunters manteniendo mis rasgos reales. Quiero un acabado 3D animado, con iluminación neón, maquillaje marcado en ojos, labios brillantes y un look futurista. Vísteme con una chamarra bomber corta, top blanco y shorts de talle alto con botas tipo combate. El fondo debe ser una ciudad futurista con luces vibrantes y efecto desenfocado.”
Prompt 2 — Estilo hiperrealista futurista “Crea una imagen hiperrealista inspirada en KPop Demon Hunters usando mis facciones exactas. Añade un peinado largo con trenza estilizada, luces neón alrededor, maquillaje metálico y un outfit de cazadora moderna. Quiero una pose dinámica y un ambiente tecnológico detrás de mí. La imagen debe transmitir energía, estilo y una estética futurista como la del universo HUNTR/X.”
También te interesará:
¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?
Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"
¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov/aosr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]