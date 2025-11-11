Así puedes verte como una heroína de K-pop Demon Hunters con ayuda de IA

Más Información

La ola de popularidad de cambió de la pantalla al mundo digital: ahora, seguidores de la cinta animada están generando retratos personalizados que los convierten en auténticas cazadoras de demonios gracias a plataformas de IA.

Este fenómeno, impulsado por la reciente versión Sing-Along en México, mezcla creatividad, cultura pop y tecnología en un reto viral que ya domina TikTok, Instagram y X.

Las guerreras del K-pop son conocidas en todo el mundo. Foto: Netflix
¿Qué debes saber antes de iniciar?

La tendencia nace del impacto de la película y del auge de la IA generativa, que permite combinar tus rasgos con el estilo neon-futurista del grupo ficticio HUNTR/X. Solo necesitas una cuenta de Google y una foto nítida.

¿Cómo tomar la foto base para que funcione mejor?

Asegúrate de capturar tu rostro con buena luz, fondo neutro y sin filtros. Esto facilita que la IA identifique tus rasgos y construya un retrato claro y estilizado.

¿Cuál es el paso a paso para generar la imagen?

  1. Entra a Gemini con tu cuenta de Google.
  2. Sube tu foto con iluminación uniforme.
  3. Escribe un prompt detallado indicando estilo KPop Demon Hunters, luces neón y estética 3D animada.
  4. Ajusta si quieres un look más realista o más caricaturesco.
  5. Genera la imagen y descárgala.
Foto: Captura de pantalla en TikTok
¿Qué prompts puedes usar para lograr el efecto?

Aquí tienes dos opciones en español que funcionan muy bien:

Prompt 1 — Estilo 3D animado “Genera un retrato al estilo KPop Demon Hunters manteniendo mis rasgos reales. Quiero un acabado 3D animado, con iluminación neón, maquillaje marcado en ojos, labios brillantes y un look futurista. Vísteme con una chamarra bomber corta, top blanco y shorts de talle alto con botas tipo combate. El fondo debe ser una ciudad futurista con luces vibrantes y efecto desenfocado.”

Prompt 2 — Estilo hiperrealista futurista “Crea una imagen hiperrealista inspirada en KPop Demon Hunters usando mis facciones exactas. Añade un peinado largo con trenza estilizada, luces neón alrededor, maquillaje metálico y un outfit de cazadora moderna. Quiero una pose dinámica y un ambiente tecnológico detrás de mí. La imagen debe transmitir energía, estilo y una estética futurista como la del universo HUNTR/X.”

