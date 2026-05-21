El escándalo llegó a Cannes luego de que trascendiera el arresto de Giovanni Laguna, estilista de la Miss Universo Fátima Bosch por presunta agresión.

De acuerdo con información de diferentes medios de comunicación, Laguna fue detenido por las autoridades francesas tras ser señalado por atacar físicamente a la modelo Andrea de Val, Miss Venezuela Global 2025.

El hecho habría ocurrido hace varias horas y se difundió rápidamente en las redes sociales cuando el paparazzi español, Jordi Martin, compartió un video del momento exacto en el que Lagunas es llevado por oficiales franceses.

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Según las versiones, las autoridades fueron alertadas por varios asistentes de una discusión que escaló a un episodio violento. Aunque se desconoce si el estilista ya fue puesto en libertad, fuentes cercanas han asegurado que el caso está siendo investigado.

Por su parte, la propia Andrea compartió varios videos en sus redes sociales minutos antes de la agresión. En las imágenes puede escucharse una fuerte discusión contra ambos y en cierto momento Laguna se levanta y con un zapato en la mano se acerca a la cámara, sostenida por la modelo, y la grabación se corta.

En una segunda publicación, se ve a De Val con el rostro ensangrentado mientras dice: "Esto lo hizo Giovanni Laguna".

Giovanni Laguna es conocido en el mundo de la belleza por trabajar con figuras del modelaje internacional. Hasta ahora, ni el estilista ni representantes oficiales de las organizaciones de belleza involucradas han ofrecido declaraciones públicas sobre lo sucedido.

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