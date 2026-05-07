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Los vagones de la comenzaron a circular con una intervención visual rumbo al Mundial 2026.

En el piso de los trenes, en las zonas de acceso, fueron colocadas pegatinas circulares con distintos símbolos inspirados en elementos mexicanos coloridos.

Los vagones de la Línea 2 del Metro comenzaron a circular con una intervención visual rumbo al Mundial 2026. Foto: especial
Los vagones de la Línea 2 del Metro comenzaron a circular con una intervención visual rumbo al Mundial 2026. Foto: especial

Ajolotes, mazorcas, flores de cempasúchil, hojas, girasoles y nopales fueron algunas de las nuevas iconografías que decoran los trenes.

Los vagones de la Línea 2 del Metro comenzaron a circular con una intervención visual rumbo al Mundial 2026. Foto: especial
Los vagones de la Línea 2 del Metro comenzaron a circular con una intervención visual rumbo al Mundial 2026. Foto: especial

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Las iconografías llamaron la atención de los usuarios que viajan entre y . Algunos pasajeros tomaron fotografías de los diseños e incluso otros evitaron pisarlos.

Los vagones de la Línea 2 del Metro comenzaron a circular con una intervención visual rumbo al Mundial 2026. Foto: especial
Los vagones de la Línea 2 del Metro comenzaron a circular con una intervención visual rumbo al Mundial 2026. Foto: especial

Además, parte de la señalización de las estaciones fueron cambiadas y se agregaron códigos de QR.

La decoración forma parte de las intervenciones conmemorativas en el servicio rumbo al que vivirá la capital.

mahc/LL

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