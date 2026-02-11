La firma financiera de origen brasileño, Nu, se acerca a los 14 millones de clientes en México y proyecta que su inversión acumulada en el país alcanzará 4 mil 200 millones de dólares hacia 2030, como parte de un plan de expansión de largo plazo.

De acuerdo con el director general de la firma en México, Armando Herrera, el compromiso con el mercado mexicano es estratégico, con lo cual del capital destinado a su expansión en el país, alrededor de 2 mil 400 millones de dólares corresponderán a gastos estratégicos de capital y operación durante los próximos cuatro años, adicionales al capital que la empresa ya mantiene invertido en el país.

La plataforma de servicios financieros digitales ha sumado cerca de un millón de nuevos clientes por trimestre y actualmente representa alrededor del 14% de la población adulta mexicana. Con ello, la institución se ubica entre las cinco más grandes del sistema financiero y es la tercera en tarjetas de crédito emitidas.

Herrera destacó que el desempeño de la operación mexicana ha sido más acelerado que el observado en Brasil en etapas equivalentes de maduración. El ingreso promedio mensual por cliente activo en México alcanzó 12.5 dólares en el tercer trimestre de 2025, cifra cercana a los 13.5 dólares registrados en Brasil en el mismo periodo. En contraste, cuando Brasil se encontraba en una fase similar a la actual de México, en el tercer trimestre de 2019, era de 6.7 dólares.

Además, el costo de atención por cliente se redujo de 3 dólares en el tercer trimestre de 2021 a 1 dólar en el mismo lapso de 2025, reflejando eficiencias operativas y mayor escala. Mientras que Brasil reportaba 15.6 millones de clientes en 2019, con una población de 210 millones de habitantes, México ya supera los 13 millones en un mercado de alrededor de 130 millones de personas, y sus depósitos actuales triplican los que Brasil tenía en esa etapa comparable.

Añadió que México, como la segunda economía y población más grande de América Latina y con un PIB per cápita superior al brasileño, ofrece un potencial relevante para el crecimiento financiero digital.

La inclusión financiera ha sido uno de los principales motores de expansión. De acuerdo con la empresa, cerca del 78% de sus clientes reside fuera de las principales zonas metropolitanas, en regiones donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada. Asimismo, casi el 50% obtuvo su primera tarjeta de crédito a través de la plataforma y alrededor del 22% realizaba transacciones exclusivamente en efectivo antes de incorporarse al sistema digital.

“Estamos acompañando a millones de personas en su transición hacia el sistema financiero, formal y digital”, afirmó el directivo.

La aprobación de la licencia bancaria en abril de 2025 representa el siguiente paso en su evolución. La empresa se encuentra en la etapa final de preparación para iniciar operaciones como banco en 2026, lo que le permitirá ofrecer nuevos productos, como portabilidad de nómina, mayores límites de depósito y protección adicional a través del seguro del IPAB.

En paralelo, la compañía ha ampliado su red de corresponsales para depósitos y retiros a más de 30 mil puntos en el país e incorporado esquemas como pagos a meses sin intereses, con el objetivo de adaptar su oferta a las características del mercado mexicano.

