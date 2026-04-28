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Nueva York. La multinacional estadounidense de refrescos y alimentación anunció este martes un beneficio neto de tres mil 335 millones de en el primer trimestre de 2026, un 17,83% más interanual.

La compañía ha informado en un comunicado de que su facturación operativa neta aumentó un 12% respecto al mismo periodo de 2025, hasta los 12 mil 472 millones de dólares.

Para el año completo, la empresa proyecta un crecimiento comparable de las por acción de entre el 8% y el 9%.

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Además, reiteró su perspectiva previa de un crecimiento de los ingresos orgánicos de entre el 4% y el 5%.

"Hemos tenido un comienzo de año sólido", afirmó Henrique Braun, director ejecutivo de Coca-Cola, quien indicó que "aún queda mucho más por hacer" a medida que la empresa navega "por un entorno dinámico".

Todos los segmentos operativos de la empresa reportaron un crecimiento en el volumen durante el trimestre, incluido el mercado nacional.

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Los resultados fueron bien recibidos por los inversores de y las acciones de la compañía subieron más del 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

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