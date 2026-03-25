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En 2025, México se consolidó como el más retador para , en un entorno con consumo débil, lo cual obligó a la compañía a realizar ajustes operativos para proteger su rentabilidad.

El director general de Finanzas de la compañía, Gerardo Cruz, reconoció que el año inició con condiciones fuera del plan, lo que exigió una reacción rápida para mantener el del negocio.

“2025 fue un año que nos presentó algunas sorpresas, cosas que no teníamos definitivamente en el plan. La capacidad que tiene Coca-Cola Femsa de muchísimos años de tener experiencia de operar en mercados donde hay mucha volatilidad, por 2025, no fue la excepción y en nos ajustamos de manera muy rápida para poder enfrentar este año de desafíos”, dijo el directivo.

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Durante la presentación de su informe integrado 2025, el directivo explicó que, ante este escenario, la empresa implementó medidas de eficiencia que le permitieron generar ahorros por 135 millones de dólares, sin comprometer su estrategia de crecimiento de largo plazo ni su capacidad de generación de flujo.

Explicó que durante la segunda mitad de 2025, la mejoró de forma secuencial, hasta cerrar en diciembre como el mes de mayor volumen en la historia de Coca-Cola Femsa en el país.

La compañía avanzó en la transformación de su portafolio hacia bebidas sin azúcar. Foto: Pixabay
La compañía avanzó en la transformación de su portafolio hacia bebidas sin azúcar. Foto: Pixabay

En paralelo, la compañía avanzó en la transformación de su portafolio hacia bebidas sin azúcar, registrando en algunos productos crecimientos anuales de 22%, reflejando un cambio en las preferencias del consumidor y el impulso estratégico de este segmento.

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Prevé Coca-Cola Femsa mitigar impactos por IEPS

De acuerdo con el director de finanzas corporativas y tesorería de Coca-Cola Femsa, Allan Muñoz, los aumentos al que entraron en vigor a partir de 2026 podrán mitigarse por la compañía, acostumbrada a estos ajustes fiscales sobre el precio en bebidas, en un año donde el y estrategias internas pueden mitigar el impacto.

“Tienes otros efectos como el Mundial. Estamos muy temprano en el año, pero tampoco es algo nuevo, entonces hemos podido ajustar en la compañía cuando se requieren temas tanto de gastos, productos, empaque para poder mitigar cualquier impacto negativo”, dijo.

De acuerdo con el directivo, para 2026 se tiene previsto mantener los ritmos de , luego de que la compañía mostró en 2025 capacidad de adaptarse al entorno, donde, además de bajo consumo, se presentaron retos en la parte climática, entre otros.

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“Tan solo el año pasado, por otras razones tuvimos afectaciones en el volumen al principio y logramos maniobrar para y costos con de más de 135 millones de dólares que al final nos mantienen la misma senda de crecimiento de largo plazo que tenemos proyectada este y con márgenes de rentabilidad tanto en Capex, por arriba del 14”, dijo.

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ss/mcc

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