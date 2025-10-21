Más Información
La multinacional estadounidense de refrescos Coca-Cola obtuvo un beneficio neto de 3 mil 696 millones de dólares en el tercer trimestre, un 29.8 % más que en el mismo periodo del año pasado, informó este martes la compañía.
Los ingresos operativos netos de Coca-Cola en el trimestre sumaron 12 mil 455 millones de dólares, un 5% más que el mismo periodo de 2024.
Los ingresos orgánicos de Coca-Cola, que excluyen adquisiciones, desinversiones y divisas, aumentaron un 6 %.
El volumen de ventas por caja unitaria de la compañía aumentó un 1%, lo que representa un cambio con respecto a la caída del trimestre anterior.
Sin embargo, el volumen en Latinoamérica y Norteamérica, se mantuvo estable durante el trimestre.
A nivel mundial, Coca-Cola registró el mayor crecimiento de volumen en su segmento de agua, bebidas deportivas, café y té.
De cara a 2026, Coca-Cola prevé un ligero impulso tanto en sus ingresos como en sus ganancias comparables debido a las fluctuaciones cambiarias.
En general, los resultados de Coca-Cola de hoy superaron las expectativas y las acciones de la multinacional subían casi un 2.5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
