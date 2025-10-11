Más Información

Converse lanza tenis edición limitada de Coca-Cola: ¿cuánto cuestan?

¿Cómo es Poza Rica, municipio afectado por inundaciones y fuertes lluvias en Veracruz?

¿Cómo evitar que los caracoles invadan tu jardín? Conoce la técnica eficaz

Muere Diane Keaton: esta fue la última publicación de la legendaria actriz en Instagram

Comic-Con New York 2025: conoce aquí las últimas novedades de Marvel, DC y más

, una de las empresas más grandes a nivel global, además de deleitar los paladares de sus consumidores con su icónica bebida, se unió a para crear un modelo de tenis de edición limitada que causó gran revuelo en la red.

Se trata de Converse x Coca Cola, la colaboración que sorprendió a los amantes de ambas marcas pues se unieron para lanzar un modelo de tenis con el emblemático color rojo de la marca refresquera.

Coca-Cola. Fuente: Freepik.
¿Cuánto cuestan los Converse de Coca-Cola?

El modelo retoma la clásica silueta de bota en color rojo delineado por una franja blanca alrededor y con el nombre de la marca en la zona del talón, del lado opuesto del monograma de Converse.

El nivel de detalle de la colaboración, se ve desde la caja, pues es de un color amarillo con un efecto vintage que asemeja una caja de almacenamiento de los años cincuentas con el logo de Coca-Cola.

Otros símbolos que hacen único a este modelo es el ojillo superior inspirado en las clásicas corcholatas de refresco y en la suela puede distinguirse la tonalidad verdosa de las botellas de vidrio.

Este modelo de edición limitada tiene un costo de $1,999 pesos y se encuentra a la venta de forma física en algunas sucursales y por medio de su página web.

La colaboración causó furor en redes sociales. Foto: Converse
