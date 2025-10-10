Conoce el remedio con hojas de laurel y bicarbonato para acabar con los malos olores en el hogar

Desde falta de ventilación, humedad, partículas de basura acumulada o hasta alimentos a punto de echarse a perder, los malos olores pueden surgir por múltiples razones. Estos olores no solo resultan desagradables, sino que también pueden afectar tu bienestar y el de tu familia.

Así que si ya estás cansado de los malos olores en tu casa y deseas ponerle un fin a este problema, existen soluciones naturales, económicas y efectivas que pueden ayudarte a mantener tu hogar fresco.

Para acabar de manera natural con los malos olores de forma natural, el remedio casero que necesitas son las hojas de laurel y bicarbonato de sodio, pues al juntarlos se crea una poderosa combinación que deja un ambiente limpio y armonioso.

Leer también: El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

Conoce la mejor solución para eliminar los malos olores. Foto: Realizada con IA

El remedio con hojas de laurel y bicarbonato para acabar con los malos olores

Las hojas de laurel no solo son un ingrediente estrella en la cocina. También tienen propiedades aromáticas, antibacterianas y desinfectantes. Su aroma es fuerte y agradable, ideal para neutralizar olores intensos.

Ingredientes:

5 hojas de laurel secas

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 frasco de vidrio o recipiente abierto

Preparación paso a paso:

Tritura ligeramente las hojas de laurel para liberar más aroma. Coloca el bicarbonato en el fondo del frasco. Añade las hojas de laurel encima. Mezcla suavemente con una cuchara de madera. Ubica el frasco en la zona que quieras desodorizar y renueva la mezcla cada 10 a 15 días para mantener su efectividad.

Descubre el efecto de estos ingredientes para refrescar tu hogar. Foto: Pexels

Tip extra: Si quieres potenciar el efecto aromático, puedes añadir unas gotas de aceite esencial de eucalipto o lavanda.

¿Dónde usar la mezcla con hojas de laurel y bicarbonato?

Este desodorante natural es ideal para:

Rincones cerrados

Habitaciones con poca ventilación

Alacenas

Zapatero

Cerca del cubo de basura

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs