Conoce el remedio con hojas de laurel y bicarbonato para acabar con los malos olores en el hogar

Desde falta de ventilación, humedad, partículas de basura acumulada o hasta alimentos a punto de echarse a perder, los malos olores pueden surgir por múltiples razones. Estos olores no solo resultan desagradables, sino que también pueden afectar tu bienestar y el de tu familia.
Así que si ya estás cansado de los malos olores en tu casa y deseas ponerle un fin a este problema, existen soluciones naturales, económicas y efectivas que pueden ayudarte a mantener tu hogar fresco.
Para acabar de manera natural con los malos olores de forma natural, el remedio casero que necesitas son las hojas de laurel y bicarbonato de sodio, pues al juntarlos se crea una poderosa combinación que deja un ambiente limpio y armonioso.
El remedio con hojas de laurel y bicarbonato para acabar con los malos olores
Las hojas de laurel no solo son un ingrediente estrella en la cocina. También tienen propiedades aromáticas, antibacterianas y desinfectantes. Su aroma es fuerte y agradable, ideal para neutralizar olores intensos.
Ingredientes:
- 5 hojas de laurel secas
- 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 1 frasco de vidrio o recipiente abierto
Preparación paso a paso:
- Tritura ligeramente las hojas de laurel para liberar más aroma.
- Coloca el bicarbonato en el fondo del frasco.
- Añade las hojas de laurel encima.
- Mezcla suavemente con una cuchara de madera.
- Ubica el frasco en la zona que quieras desodorizar y renueva la mezcla cada 10 a 15 días para mantener su efectividad.
Tip extra: Si quieres potenciar el efecto aromático, puedes añadir unas gotas de aceite esencial de eucalipto o lavanda.
¿Dónde usar la mezcla con hojas de laurel y bicarbonato?
Este desodorante natural es ideal para:
- Rincones cerrados
- Habitaciones con poca ventilación
- Alacenas
- Zapatero
- Cerca del cubo de basura
