Más Información

Juan Pablo Becerra-Acosta renuncia a la dirección de Gaceta UNAM, por error de ortografía en portada dedicada a Jaime Sabines

Juan Pablo Becerra-Acosta renuncia a la dirección de Gaceta UNAM, por error de ortografía en portada dedicada a Jaime Sabines

Cultura insiste en volverse tribunal

Cultura insiste en volverse tribunal

Jaime Sabines, un siglo del gran poeta

Jaime Sabines, un siglo del gran poeta

Ante la destrucción arqueológica en Tren Maya, la única solución es hacer cumplir la ley: investigadores del INAH

Ante la destrucción arqueológica en Tren Maya, la única solución es hacer cumplir la ley: investigadores del INAH

Santander aclara: gestión de la Colección Gelman no implica su adquisición

Santander aclara: gestión de la Colección Gelman no implica su adquisición

"A todo mundo se le renovó contrato; no hay deudas con nadie": Marina Stavenhagen

"A todo mundo se le renovó contrato; no hay deudas con nadie": Marina Stavenhagen

Para , hay momentos que se sienten como un “golazo”, aunque no ocurran en una cancha.

Uno de ellos fue escuchar su música en una de las "mañaneras" del expresidente López Obrador en 2023; otro, llenar el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del 15 de septiembre ese mismo año.

“Fue un golazo que en la mañanera sonara una canción de nosotros como ocho veces, con tanta gente escuchándola”, dijo el vocalista, Adelaido “Payo” Solís III, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lee también

Ese recorrido, de Palacio Nacional al corazón de la capital, es el que hoy conecta con su siguiente paso: animar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 con el tema “Un Solo Corazón”.

“La canción habla de un solo corazón, más de 100 millones de mexicanos y todos apoyamos la misma causa desde el primer minuto hasta el último”, señaló el acordeonista, Juan Javier Cantú.

A unos meses del arranque del , la banda, originaria de Texas lanzó el tema como un himno que acompañará al equipo mexicano en cada partido, no solo en el estadio, también en casas, reuniones y espacios públicos donde el futbol suele unir a toda una comunidad.

“Nos identifica mucho porque vivimos el futbol con la misma pasión desde chiquitos. Cada Mundial se siente distinto y para nosotros es un orgullo poder ser parte, aunque sea de una pequeña forma”, compartió el bajista, Alberto Acosta.

El himno también dialoga con una narrativa que se repite cada cuatro años en todos los mexicanos la expectativa de que esta vez será distinto.

“Cada Mundial es volver a creer. Siempre vamos a estar detrás de ellos, no importa lo que pase... lleguemos al mentado quinto partido, esa es la ilusión de cada Mundial”, agregó Payo.

El tema fue presentado esta tarde durante un evento organizado por Amazon Music, en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¿Qué me hice?”: Galilea Montijo estaría arrepentida de procedimiento estético que cambió su rostro. Foto: Tomada TikTok @programa_hoy

“¿Qué me hice?”: Galilea Montijo estaría arrepentida de procedimiento estético que cambió su rostro

Ángela Aguilar canta en marisquería en Zapopan y desata burlas en redes: "Cómo acabó la nieta de Flor Silvestre". Foto: Tomada de TikTok @dhalyladavila

Ángela Aguilar canta en marisquería en Zapopan y desata burlas en redes: "Cómo acabó la nieta de Flor Silvestre"

¡Estalla Miss Universo! Lupita Jones y Andrea Meza encaran a Fátima Bosch: ‘Mijita, antes de ti hay un legado’. Foto: EFE/AFP//Hugo Salvador El Universal

¡Estalla Miss Universo! Lupita Jones y Andrea Meza encaran a Fátima Bosch: ‘Mijita, antes de ti hay un legado’

Si creciste con Hannah Montana, esto te va a romper: Miley Cyrus revive su pasado 20 años después (AP Photo/Chris Pizzello)

Si creciste con Hannah Montana, esto te va a romper: Miley Cyrus revive su pasado 20 años después. VIDEO

Emily Ratajkowski (Photo by Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Emily Ratajkowski luce mejor que nunca al posar con lencería de lujo de Gucci

[Publicidad]