Tras dos semanas consecutivas sin subsidio, la gasolina de alto octanaje conocida como Premium por ser la más cara del mercado, contará nuevamente con estímulo fiscal.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) que del 2 al 8 de mayo disminuirá el impuesto a cargo de los consumidores de la Premium que durante la primera quincena de abril destacó entre los bienes que contribuyeron al aumento de la inflación con 2.97% junto con el jitomate.

Ahora los consumidores no pagarán la cuota completa del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) establecida en 5.6579 pesos por litro porque tendrán un estímulo fiscal de 26.53% equivalente a 1.50 pesos.

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El mayor apoyo lo tendrán los autotransportistas, ya que el estímulo fiscal de la semana será para el diésel.

Pasará de 33.22% vigente hasta este viernes 1 de mayo a 60.76%, es decir 4.47 pesos.

Con ello la cuota del IEPS se reduce a 2.8893 pesos por cada litro que adquieran en las estaciones de servicio.

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Cabe recordar que el diésel tiene un tope de 27 pesos por litro derivado de un nuevo acuerdo entre el gobierno federal y empresarios gasolineros.

De igual manera la SHCP aumentó el subsidio para los consumidores de la gasolina regular o Magna.

El estímulo fiscal a partir del 2 y hasta el 8 de mayo será de 38.08% mayor al 15.68% de esta semana.

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Con lo cual la cuota del gravamen que paguen será de 2.88 pesos por litro.

Para la Magna también existe un precio máximo de 24 pesos por litro en su venta al público.

El subsecretario de Ingresos de la secretaría de Hacienda dijo este jueves en conferencia de prensa que tan sólo en marzo el subsidio a los combustibles representó un costo de 11 mil 700 millones de pesos.

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En tanto que el titular de la SHCP mencionó que a la semana significan 2 mil 500 millones de pesos que se dejan de recaudar por disminuir el IEPS a los combustibles.

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