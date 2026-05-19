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En temporadas de calor, los efectos colaterales de la sudoración, como las manchas y el mal olor, pueden incomodar a muchas personas en su vida diaria.
Por esa razón, contar con un buen desodorante dentro de la rutina de higiene personal resulta fundamental. No solo ayuda a evitar momentos incómodos en público y el estigma del mal olor, sino que también permite realizar las actividades diarias con mayor confianza y frescura.
De hecho, elegir correctamente un desodorante importa más de lo que muchas personas creen. Por eso, en Descubre y Compra te contamos qué elementos debes tomar en cuenta.
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¿Desodorante o antitranspirante?
El uso del desodorante se ha convertido en un básico de la higiene personal, ya que lavar la zona de las axilas con agua y jabón muchas veces no basta para controlar el sudor ni el mal olor. Existen dos productos especializados para atender los efectos naturales de la sudoración: el desodorante y el antitranspirante.
El antitranspirante, señala la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es un producto enfocado en disminuir la cantidad de sudor. Lo hace al inhibir la actividad de las glándulas sudoríparas, por lo que suele fabricarse con compuestos como sales de aluminio o zirconio.
Por otro lado, el desodorante se encarga de enmascarar el mal olor o de reducir las bacterias que lo causan. Para ello, utiliza ingredientes como farnesol, ésteres de glicerol, alcohol y fragancias.
De esta manera, aunque existen aromas y presentaciones dirigidas a hombres, mujeres o público unisex, más allá de esas preferencias personales, la OCU recomienda revisar los ingredientes de las fragancias que incorporan estos productos para evitar alergias.
Sobre este punto, el portal Cuídate Plus señala que, en caso de tener piel sensible, conviene probar primero el producto en el antebrazo. También recomienda buscar desodorantes libres de parabenos, alcohol y aluminio, así como optar por el formato roll on.
¿Cuáles son las características de un buen desodorante?
En primer lugar, un buen desodorante debe ser capaz de controlar la sudoración sin bloquear por completo la transpiración natural. Aunque el sudor resultar molesto, la Clínica Universidad de Navarra explica que este proceso cumple una función clave en la regulación de la temperatura corporal.
Además, el sudor también desempeña otros roles en el cuerpo humano, entre ellos la eliminación de toxinas y desechos metabólicos, como el amonio y el ácido láctico, así como hidratar la piel, señala el sitio web de Nivea.
Por ello tener en cuenta los ingredientes de un desodorante puede ser el primer paso para elegir un producto de acuerdo con las necesidades individuales. El portal digital Premium Medical Circle recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones, según el tipo de piel:
Piel sensible
Optar por desodorantes hipoalergénicos con ingredientes naturales como aloe vera, aceite de coco o aceite de árbol de té, ya que suelen ser más suaves. Además, se sugiere evitar productos que contengan alcohol, fragancias o sales de aluminio.
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- Dr. Teal's, Desodorante sin aluminio, Aceite de coco | Compra aquí
- Dove, Desodorante sin aluminio, Manteca de karité | Compra aquí
- NaturalDry, Desodorante Natural para mujer, sin aluminio, sin parabenos | Compra aquí
- NaturalDry Kids desodorante infantil unisex Natural para niños y niñas, sin aluminio, sin parabenos | Compra aquí
Especializados en atletas
Para quienes requieren de un desodorante especializado para una sudoración causada por una actividad física demandante, se sugiere elegir productos con efecto antibacteriano o incluso, optar por antitranspirantes. Sin embargo, para evitar sobrecargar la piel, se recomienda un uso moderado.
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- NOW Foods, Solutions, Desodorante de larga duración | Compra aquí
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Para personas con sudoración excesiva
Los productos con sales de aluminio ayudan a reducir la cantidad de sudor, ideal para quienes padecen de hiperhidrosis.
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- Perspirex Comfort Desodorante, roll-on | Compra aquí
- Isaaquim Pack 2 Cloruro de Aluminio 20%, desodorante nocturno Roll-On antitranspirante para hiperhidrosis | Comprar aquí
Alternativas
Para quienes buscan opciones más amigables con medio ambiente y el bienestar personal, gracias a sus ingredientes naturales, existen alternativas de fácil uso como:
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