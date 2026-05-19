La Microluna 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año y miles de personas ya buscan la mejor forma de observarla desde casa.

Este espectáculo cósmico podrá observarse el domingo 31 de mayo de 2026, cuando la Luna llena alcance su punto máximo a las 2:45 de la mañana. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se encuentra en el apogeo, es decir, en el punto más alejado de la Tierra, por lo que se verá ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual.

Aunque el momento exacto será durante la madrugada, especialistas recomiendan observarla desde la noche del 30 de mayo o antes del amanecer del 31 para disfrutar mejor del espectáculo astronómico.

Los telescopios más baratos para ver la Microluna 2026

Si quieres disfrutar este espectáculo nocturno con mayor detalle, Amazon México cuenta con telescopios accesibles y perfectos para principiantes, ideales para contemplar la Luna y otros cuerpos celestes sin gastar demasiado.

WOTOW Telescopios Astronómicos

El telescopio WOTOW es una alternativa económica y práctica para quienes desean iniciarse en la astronomía sin invertir demasiado dinero. Diseñado para adultos, niños y principiantes, este modelo destaca por su facilidad de uso y portabilidad, convirtiéndose en una opción atractiva para observar la Luna, estrellas y algunos planetas desde casa.

Este producto tiene un costo de $992.74 pesos.

Telescopio Astronómico Refractor

El Telescopio Astronómico Refractor tiene un diseño ligero y cuenta con accesorios incluidos. Este modelo se ha vuelto popular entre principiantes, niños y adultos interesados en observar la Luna, estrellas y algunos planetas desde casa.

Este producto tiene un costo de $945.98 pesos.

Telescopio Refractor Astronómico con Montura AZ de 400 mm

El Telescopio Refractor Astronómico con Montura AZ de 400 mm cuenta con un diseño portátil y facilidad de uso. Uno de sus principales atractivos es su apertura de 70 mm y distancia focal de 400 mm, una configuración bastante común en telescopios para principiantes porque permite captar suficiente luz para observación lunar y planetaria básica.

Este producto tiene un costo de $879.50 pesos.