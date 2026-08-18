Metrópoli | 18-08-26 | 21:06 |

Un conato de incendio al interior de la Escuela Primaria Colegio Simón Bolívar de La Salle, en la colonia Insurgentes Mixcoac, , movilizó este martes a elementos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en el inmueble ubicado sobre la calle Galicia, casi esquina con Austrias, donde cámaras de monitoreo detectaron una columna de humo y alertaron a los servicios de emergencia.

Conato de incendio en primaria de La Salle moviliza a cuerpos de emergencia; no hay lesionados. Foto: Especial.
Conato de incendio en primaria de La Salle moviliza a cuerpos de emergencia; no hay lesionados. Foto: Especial.

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Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de Benito Juárez y policías del sector, quienes localizaron el fuego en una .

De acuerdo con los primeros reportes, un provocó que una tabla se quemara, por lo que los equipos de emergencia controlaron rápidamente la situación y realizaron labores de enfriamiento.

No se reportaron personas lesionadas ni atrapadas. Una vez descartado cualquier riesgo, los cuerpos de emergencia concluyeron sus labores y se retiraron del lugar.

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dmrr/cr

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