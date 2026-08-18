Raquel Bigorra habló de la trágica muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylin Mujica y hermano de su hijastro Alejandro Gavira.

Durante la alfombra roja del musical “Papá por siempre”, la conductora confesó que, tras enterarse de lo sucedido, su familia decidió trasladarse a Miami para poder apoyar al joven y demostrarle su solidaridad.

“Fuimos a Miami para darle apoyo y nuestro amor como familia, porque es un chavo que perdió a su hermano. (Ahorita) nuestra mayor preocupación es ‘¿cómo está Alejandro?’”, dijo a los medios.

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La también actriz explicó dejaron todas su actividades a un lado para viajar, pues en momentos tan difíciles lo único que importa es tener cerca a las personas que te aman.

“Dejamos todo y fuimos los tres, para que su hermana también estuviera con él y enseñarle nuestro amor, que sabe que es incondicional”, agregó.

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Desde la muerte de Mauro, el pasado 17 de julio a consecuencia de un paro cardiaco, Bigorra había preferido no hablar públicamente sobre lo ocurrido; y es que, aunque entiende que este tipo de noticias generan interés, no quería perder de vista que detrás de ellas existe una familia que está enfrentando una pérdida.

Al recordar a Mauro, la conductora aseguró que fue un joven muy querido y lamentó muchísimo su ausencia.

“Lo quisimos mucho en vida y más ahora que ya no está presente”, expresó, antes de reconocer que, pese al dolor, “la vida sigue”.

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"Papá por siempre" arrancó temporada en el Centro Cultural Teatro 2 y se presentará durante seis noches consecutivas, del 18 al 23 de agosto.

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