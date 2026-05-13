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Si estás buscando consentir a tu mascota sin afectar tu bolsillo, esta es la oportunidad perfecta. Amazon México tiene atractivas promociones en comida para gatos con descuentos de hasta 35% ideales para abastecerte de croquetas, sobres y premios de marcas reconocidas.
Desde Hill's hasta Purina, podrás encontrar las mejor opciones en promociones especiales y consentir a tu mascota de la mejor manera.
Las mejores ofertas en comida para gatos de hasta 35% de descuento
Hill's es reconocida por ser una marca de alimento para gato nutritiva y balanceada, apta para todas las razas, tamaños y etapas de vida.
Por ello, en Amazon se ofrece este alimento en un precio especial:
Hill's Science Diet Adult Indoor, Croquetas para Gato Adulto de Interiores Sabor Pollo 7kg.
Estas croquetas favorecen a la salud digestiva e ingredientes de alta calidad que facilitan la limpieza de la caja de arena.
De $2,210 pesos lo puedes encontrar en $1,436 pesos.
Purina Pro Plan Gatito Sabor Pollo 3Kg
Aunado a ello, las croquetas Purina Pro Plan ofrecen anticuerpos naturales del calostro y otras proteínas de calidad, vitaminas y antioxidantes que ayudan a desarrollar y fortalecer el sistema inmunológico inmaduro del gatito y a extender la protección durante su primer año formativo de vida.
Tienen un costo de $656 pesos.
Minino Plus Multietapa
Dentro de las variedad de opciones se encuentra Minino Plus en su presentación de Multietapa.
Este alimento cuenta con una fórmula diseñada sin colorantes artificiales y con 32% de proteína que ayuda al mantenimiento de gatos.
De $690 pesos se puede encontrar en $517 pesos.
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