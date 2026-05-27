La lucha libre mexicana volvió a cruzar fronteras para hacerse presente en una de las celebraciones más importantes para la comunidad latina en Estados Unidos: la Noche de la Herencia Mexicana de los Dodgers.

En un ambiente lleno de orgullo, tradición y pasión deportiva, el espectáculo del pancracio se fusionó con el beisbol para ofrecer una experiencia única a los aficionados.

Con la presencia de Máscara Dorada y Xelhua, dos de las figuras destacadas del Consejo Mundial de Lucha Libre, los seguidores tuvieron la oportunidad de convivir de cerca con el talento mexicano.

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Durante su visita al diamante de las Grandes Ligas, ambos gladiadores compartieron momentos con los fans, llevando la esencia del cuadrilátero a uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mundial.

En ese encuentro, uno de los detalles que más llamó la atención fue el atuendo de Xelhua, el “Gigante Cholulteca”. Conocido por su estilo clásico, el gladiador sorprendió al presentar una máscara especial que incorporaba el escudo de los Dodgers, la histórica organización que contó entre sus filas con el legendario Fernando Valenzuela.

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El propio Xelhua compartió en redes sociales un video en el que mostró a detalle su indumentaria, generando de inmediato la admiración de los aficionados, quienes destacaron la creatividad y el diseño de la pieza.