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El atenderá a más de 28 mil personas que se encuentran recluidas en alguno de los 14 Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos), derivado de la firma de un convenio entre éste y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dicha cooperación tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, es decir, terminará junto con la administración de la presidenta .

El IMSS Bienestar atenderá a las personas privadas de su libertad en hospitales de segundo y tercer nivel, y brindará servicios de especialidad, urgencias, cirugías, hospitalización y estudios diagnósticos.

“El convenio contempla que, para la operación de servicios específicos, se suscriban instrumentos adicionales en los que se definirán los hospitales, tiempos de atención, recursos y responsabilidades de cada institución”, detalló el IMSS Bienestar.

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