Servicio Universal de Salud: ¿qué documentos se necesitan para el registro?; entérate aquí

Este lunes 13 de abril arranca el registro para adultos mayores al nuevo programa de Servicio Universal de Salud 2026, una iniciativa impulsada por el gobierno federal, cuyo objetivo es garantizar que las mexicanas y mexicanos puedan atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública: IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, emitidas por la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, el registro para obtener la Credencial Universal de Salud se llevará a cabo de manera escalonada, con la intención de evitar aglomeraciones innecesarias en los módulos de atención.

Tomando en cuenta la vulnerabilidad de los diferentes grupos sociales, esta primera etapa de registro está dirigida a adultos mayores de 85 años o más. Las y los interesados podrán incorporarse al programa desde este lunes 13 y hasta el jueves 30 de abril.

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Foto: Captura de pantalla en Página de Gobierno de México

¿Qué día debo acudir a registrarme al Servicio Universal de Salud?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes detalló que el registro se realizará en orden alfabético, dependiendo de la primera letra del apellido de las y los derechohabientes:

Lunes 13 y 27 de abril - A y B

Martes 14 y 28 de abril - C

Miércoles 15 y 29 de abril - D, E, F

Jueves 16 y 30 de abril - G

Viernes 17 de abril - H, I, J, K, L.

Sábado 18 de abril - Rezagados de la A a la L

Lunes 20 de abril - M

Martes 21 de abril - N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril - R

Jueves 23 de abril - S, T y U

Viernes 24 de abril - V, W, X, Y, Z

Sábado 25 de abril - Rezagados de la M a la Z

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Foto: IMSS Bienestar e ISSSTE

¿Qué documentos se necesitan para registrarse al Servicio Universal de Salud?

Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

(INE, pasaporte, etc.) CURP certificada (de cosulta reciente)

(de cosulta reciente) Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a seis meses)

(con antigüedad no mayor a seis meses) Teléfono de contacto

La Secretaría de Bienestar cuenta con 2 mil 59 módulos, que brindarán atención de lunes a sábado, en un horario de 9:00 AM a 5:00 PM. Puedes ubicar tu módulo AQUÍ.

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