Verástegui lanza dardo a Trump tras calificar al Papa León XIV de “débil”; “la iglesia no existe para agradar a los gobiernos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Papa León XIV, en el marco de una disputa que incluye posturas sobre la guerra en Irán y la política internacional.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario calificó al pontífice como “débil” en materia de delincuencia y cuestionó su enfoque en política exterior. Además, acusó al líder de la Iglesia católica de omitir episodios ocurridos durante la pandemia de COVID-19, cuando —según Trump— se restringieron actividades religiosas en distintos países.

"El papa León es DÉBIL [...] habla del 'miedo' a la Administración Trump, pero no menciona el MIEDO que tuvieron la Iglesia católica y todas las demás organizaciones cristianas durante el COVID, cuando arrestaban a sacerdotes, pastores y a todo el mundo por celebrar servicios religiosos", dijo.

Trump vs papa León XIV: críticas, polémica por imagen con IA y respuesta de Verástegui. Foto: AP

También insinuó que su influencia habría sido determinante para la elección del Papa, al afirmar que sin su intervención, León XIV no habría llegado al cargo.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidosy, lo que es peor, vaciaba sus prisiones, incluyendo a asesinos, traficantes de drogas y homicidas, para enviarlos a nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, POR MAYORÍA APLASTANTE, para hacer: alcanzar cifras récord de baja criminalidad y crear el mejor mercado bursátil de la historia", dijo.

Trump insinuó que su influencia habría sido determinante para la elección del Papa. Foto: EFE

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Verástegui lanza dardo a Trump tras calificar al Papa León XIV de “débil”

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales. Entre ellas destacó la del actor y activista Eduardo Verástegui, quien respondió públicamente a Trump.

En un mensaje difundido en X (antes Twitter) subrayó que el Papa no es un actor político ni subordinado de ningún gobierno, sino el sucesor de San Pedro y guía espiritual de millones de fieles; por lo señaló que que la misión del pontífice es pastoral y moral, centrada en la defensa de la dignidad humana y la orientación espiritual, incluso cuando sus posturas resulten incómodas para el poder político.

"La Iglesia no existe para agradar a los gobiernos, sino para ser luz en medio de la oscuridad. Podemos debatir políticas públicas. Podemos tener diferencias legítimas.Pero atacar al Papa con descalificaciones personales no fortalece a nadie… y mucho menos a la fe católica que millones profesamos", agregó.

Verástegui lanza dardo a Trump tras calificar al Papa León XIV de “débil”. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, advirtió que los ataques personales contra el líder de la Iglesia no contribuyen al debate público ni fortalecen la fe de los creyentes, ya que dijo que el poder es temporal, pero la verdad no.

"Invito a todos los católicos a rezar por la paz en el mundo y por la conversión de todos los líderes políticos, para que sirvan a sus pueblos como Dios manda", finalizó.

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Donald Trump crea imagen con IA caracterizado como Jesucristo

Sin embargo no fue lo único, ya que la polémica se intensificó luego de que Trump difundiera una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como Jesucristo.

Donald Trump publicó una foto donde utilizó su imagen para ser una imagen religiosa que se asemeja a Jesús. (12/04/26) Foto: Donald Trump

En la ilustración, el presidente viste una túnica blanca y roja, mientras realiza un gesto de sanación sobre una persona enferma. La escena incluye elementos simbólicos como la Estatua de la Libertad, un militar y referencias visuales a Estados Unidos.

Como era de esperarse, esta imagen tampoco la dejó pasar Verástegui, quien en un segundo post calificó la imagen como una falta de respeto y la consideró una blasfemia.

Eduardo Verástegui califica de blasfemia imagen creada con IA de Donald Trump. Foto: Captura de pantalla

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