Verástegui se retracta y pide perdón por apoyar a Trump; “no volveré a apoyar a ningún político que no defienda la vida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” en Irán si su gobierno no acataba un ultimátum, en un mensaje difundido el 7 de abril a través de Truth Social.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” en Irán. Foto: AP

Aunque Trump lanzó dicho mensaje, hora y media antes de que venciera el ultimátum, informó que suspendería el envío de su “fuerza destructiva” y aceptaría un alto el fuego temporal de dos semanas.

La condición planteada por Washington es que Teherán garantice la apertura total del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito global de petróleo.

Cabe recalcar que, el presidente ya había mencionado previamente la posibilidad de bombardear infraestructura estratégica iraní, como puentes y centrales eléctricas, con el objetivo de debilitar al país y regresarlo a la "Edad de Piedra".

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Verástegui se retracta y pide perdón por apoyar a Trump

Las declaraciones del mandatario se viralizaron rápidamente, generando preocupación en distintos sectores. Usuarios y figuras públicas cuestionaron el tono del mensaje, al considerar que trivializa el impacto de una posible escalada bélica.

Además, algunas personas subrayaron que el lenguaje utilizado podría complicar los canales diplomáticos en una región históricamente volátil.

Una de las personas que se pronunció al respecto fue Eduardo Verástegui, quien en varias ocasiones apoyo a Donald Trump e incluso lo llegó a llamar como "el mejor presidente que ha tenido México."

El actor mexicano Eduardo Verástegui muestra a Trump una imagen de la Virgen de Guadalupe. Foto: AFP

Por medio de su cuenta de X, antes twitter, el también activista explicó que su apoyo al Partido Republicano se basaba en su postura contra el aborto y en la defensa de la vida. Sin embargo, afirmó que ya no respaldará a ningún político que no mantenga esa postura “sin excepciones”.

Mi misión y la causa más importante por la que llevo años luchando es la defensa de la vida del no nacido.



Por eso, durante años apoyé al Partido Republicano, porque, aunque imperfecto, es el que ha tenido una postura más firme en la defensa del bebé por nacer; mucho más que la… pic.twitter.com/rAm2XX3hHG — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) April 7, 2026

Ante ello, dijo que aunque ha apoyado por esas cosas a Trump, actualmente se vio en la necesidad de ofrecer una disculpa pública por haberlo apoyado, al considerar que cedió en principios fundamentales.

"Ofrezco una disculpa a Dios por las veces que, con la idea de apoyar “la causa”, terminé cediendo en algo tan fundamental. Porque, aunque nadie es perfecto, sí podemos ordenar nuestras prioridades… y la defensa de la vida del bebé por nacer es, para mí, la prioridad número uno", agregó.

Eduardo Verastegui y Donald Trump. Foto: Redes sociales

Además, expresó su inconformidad por la falta de avances en el caso de Jeffrey Epstein, cuya investigación, señaló, no ha derivado en sanciones claras.

"En campaña se habló con firmeza sobre este tema y se prometió que lo primero que se haría sería revelar todos los documentos del caso Epstein. Pero hoy, a pesar de que ya se ha dado a conocer parte de los archivos, aún no se ha revelado toda la información…y hasta el momento no ha habido consecuencias: no hay responsables y no hay nadie en la cárcel.No es aceptable", mencionó.

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Por último dijo que, el mensaje reciente del presidente sobre Irán es algo que, "como católico", no puede apoyar ni justificar, ya que según sus palabras no se puede hablar con ligereza sobre la posible destrucción de una civilización completa.

"El presidente Donald Trump, como líder de una de las naciones más poderosas del mundo, con profundas raíces cristianas,tiene un impacto global, para bien o para mal, en lo que dice y hace", finalizó.

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