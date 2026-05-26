En el marco del inicio del periodo extraordinario de sesiones, diputados del PRI y del PAN denunciaron el incremento del denominado "huachigas" en México, y advirtieron sobre la necesidad de una reforma integral de gran calado que incluya la coordinación obligatoria de Pemex, SAT, Sedena y Fiscalía General de la República para combatir el robo de gas LP, que ha crecido 377% entre 2020 y 2026.

Refirieron que entre el primer trimestre de 2024 y el segundo de 2025, el huachigas pasó de representar el 2.6% al 35.1% de la producción nacional; generó un mercado ilegal de 425 mil toneladas en 2025, pérdidas directas para Pemex de alrededor de 8 mil millones de pesos y ganancias diarias para el crimen de por lo menos 22 millones de pesos al día.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que al interior del país existe una "falla estructural" que impide resolver el problema del huachigas a nivel nacional.

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Gas LP. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Hay falta de coordinación entre el gobierno federal, los estados y los municipios, es evidente que en la extracción de gas hay personas que saben hacerlo, y muchas de esas pues hay la sospecha de que están ligadas con el mismo Pemex, ¿sino cómo vas tu y sacar el combustible? entonces se requiere una acción coordinada y un esfuerzo de todas las autoridades", expresó.

Agregó que por lo anterior, resulta necesaria impulsar una reforma que coordine a los tres órdenes de gobierno.

"Es evidente que cambió la estrategia del gobierno federal, no obstante es la coordinación la que está fallando. Necesitamos una reforma que coordine a los tres órdenes de gobierno con instancias como Economía, Profeco, y Aduanas", expuso, y exigió que se inicie una investigación profunda a Pemex.

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Gas LP. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Porque extraer gas no es sencillo, si una persona que no tiene conocimientos pretende hacerlo puede morir en el lugar, entonces creo que es integrar lo que se tiene que hacer", sentenció.

Por su parte, Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara baja, subrayó que Pemex requiere una reestructuración inmediata, para subsanar las pérdidas millonarias, la deuda astronómica e la infraestructura vulnerable, porque “seguir subsidiando ineficiencia es traición al erario”.

“Exigimos de inmediato una reforma integral de gran calado que incluya: coordinación obligatoria SAT-Pemex-Sedena-Fiscalía con rendición de cuentas reales; marcadores químicos, blockchain y fiscalización digital en toda la cadena; incentivos reales a denunciantes y apertura controlada a privados en distribución”, manifestó.

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También es necesaria, dijo, la comparecencia urgente del director de Pemex, del secretario de Seguridad y del titular del SAT ante el Congreso, investigaciones independientes y auditorías externas sobre tomas clandestinas, redes criminales y posibles complicidades internas.

“No faltan leyes, falta voluntad política y complicidad. La Ley Federal contra Delitos en Hidrocarburos ya castiga el huachicol fiscal y el huachigas con hasta 30 años de prisión. ¿Por qué entonces crecieron bajo este gobierno? Porque la estrategia de ´abrazos, no balazos´ fue un rotundo fracaso. Impunidad total, corrupción en ductos y complicidades internas permitieron que el crimen organizado se apoderara de Pemex”, aseguró el legislador panista.

Explicó que se requieren sanciones reales, como la extinción de dominio acelerada, penas agravadas y cárcel efectiva para funcionarios, políticos y cómplices involucrados.

“Morena es cómplice por omisión. Este saqueo dual fue ignorado deliberadamente. México merece justicia, el daño provocado entre Huachigas, el Huachicol físico y Huachicol fiscal asciende a más de 130 mil millones de pesos al año”, afirmó.

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